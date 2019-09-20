Supuesto paramilitar retratado con Guaidó no tiene antecedentes - Runrun

LA POLICÍA DE COLOMBIA aseguró que Jhonathan Orlando Zambrano García, alias “Patrón Pobre”, no tiene antecedentes en ese país, esto después de que el fiscal general Tarek William Saab asegurara que es un supuesto jefe de la banda “Los Rastrojos”.
De acuerdo con una nota publicada por El Tiempo de Colombia, además de no tener antecedentes, Zambrano no aparece en el organigrama de los integrantes de “Los Rastrojos”.
Según las afirmaciones de Saab, Zambrano forma parte de la misma banda criminal a la que pertenecen alias “Brother” y “El Menor”, los otros delincuentes que posaron para fotos con el presidente encargado Juan Guaidó.
El jueves por la mañana, Saab aseguró que cuatro familiares de alias “El Menor” fueron asesinados para que no revelara sus supuestos vínculos con Guaidó.
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“Quiero revelar que la cuarta imagen en la que aparece un ciudadano colombiano apodado ‘El Menor’, fue buscado para ser asesinado y al no ser encontrado le fueron a buscar a su familia”, dijo Saab en sus declaraciones.
Con información de El Tiempo de Colombia
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