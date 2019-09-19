Saab revela que asesinaron a 4 familiares de un miembro de 'Los Rastrojos para "silenciarlo" - Runrun

LAS IMÁGENES DEL PRESIDENTE encargado Juan Guaidó junto a integrantes de la banda ‘Los Rastrojos’ siguen dando de qué hablar. La mañana de este jueves 19 de septiembre, el fiscal general, Tarek William Saab dijo tener más datos sobre el caso.
Durante una rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab afirmó que no solo son dos fotos donde aparece Guaidó con los integrantes de ‘Los Rastrojos’, sino cuatro.
Por otra parte, el fiscal designado por la ANC señaló que en esas nuevas imágenes aparece un sujeto apodado “El Menor”. Según dijo, cuatro familiares de este hombre fueron asesinados.
“Quiero revelar que la cuarta imagen en la que aparece un ciudadano colombiano apodado ‘El Menor’, fue buscado para ser asesinado y al no ser encontrado le fueron a buscar a su familia”, dijo Saab en sus declaraciones.
Según Saab, “El Menor” fue buscado para evitar que revelara los supuestos vínculos entre el presidente encargado con “Los Rastrojos”. Asimismo, dijo: “Fotos indican que gobierno de Duque delegó en Los Rastrojos el paso de Guaidó a ese país”.
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“No han logrado el volumen al caso de las fotos, que algunos llamaron incómodas. Estamos en desacuerdo con el Gobierno de Iván Duque debido a los asesinatos que han ocurrido en los cuales se le considera involucrado con Los Rastrojos”, sumó.
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