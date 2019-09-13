Guaidó sobre fotos con Los Rastrojos: “Usarlas para tergiversar es hacerle el juego a Maduro” - Runrun

“USAR ESAS FOTOS PARA tergiversar es hacerle el juego al régimen de Maduro“, aseveró el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a Blu Radio, al responder a la polémica que levantaron las imágenes en las que aparece junto con jefes de la banda Los Rastrojos.
El presidente interino señaló además que a lo largo de su travesía desde Venezuela a Colombia para el concierto en Cúcuta, celebrado en febrero pasado, se tomó muchas fotos y era imposible verificar quién se las pedía.
También puede leer: Calderón Berti sobre fotos de Guaidó con supuestos paramilitares: “Se la pudo sacar con cualquiera”
“El día que cruzamos la frontera nos tomamos fotos con muchísima gente”, declaró al medio colombiano este viernes 13 de septiembre.
Guaidó insistió en señalar que, en medio de las personas que se le acercaban, era imposible saber con quién estaba.
“Fueron cientos de fotos ese día y luego de que llegamos al concierto, miles. Difícil discriminar quién pide una foto”, agregó sobre las imágenes hechas públicas el jueves 12 de septiembre con alias ‘El Brother’ y ‘El Menor’, jefes de la banda Los Rastrojos.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvTlJldmVyb2wuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODQwNS9yZXZlcm9sLXBlZGlyYS1pbnZlc3RpZ2FyLWEtZ3VhaWRvLXBvci1zdXB1ZXN0by12aW5jdWxvLWNvbi1ncnVwb3MtcGFyYW1pbGl0YXJlcy8iIHRpdGxlPSJSZXZlcm9sIHBlZGlyw6EgaW52ZXN0aWdhciBhIEd1YWlkw7MgcG9yIHN1cHVlc3RvIHbDrW5jdWxvIGNvbiBncnVwb3MgcGFyYW1pbGl0YXJlcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbG9tYmlhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NDA1L3JldmVyb2wtcGVkaXJhLWludmVzdGlnYXItYS1ndWFpZG8tcG9yLXN1cHVlc3RvLXZpbmN1bG8tY29uLWdydXBvcy1wYXJhbWlsaXRhcmVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlJldmVyb2wgcGVkaXLDoSBpbnZlc3RpZ2FyIGEgR3VhaWTDsyBwb3Igc3VwdWVzdG8gdsOtbmN1bG8gY29uIGdydXBvcyBwYXJhbWlsaXRhcmVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvc3RhbGluZ29uemFsZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODM5NC9zdGFsaW4tZ29uemFsZXotYWZpcm1hLXF1ZS1lbC1tZWNhbmlzbW8tZGUtYmFyYmFkb3Mtc2UtYWdvdG8vIiB0aXRsZT0iU3RhbGluIEdvbnrDoWxleiBhZmlybWEgcXVlIGVsIG1lY2FuaXNtbyBkZSBCYXJiYWRvcyAmIzgyMjA7c2UgYWdvdMOzJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhcmJhZG9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4Mzk0L3N0YWxpbi1nb256YWxlei1hZmlybWEtcXVlLWVsLW1lY2FuaXNtby1kZS1iYXJiYWRvcy1zZS1hZ290by8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TdGFsaW4gR29uesOhbGV6IGFmaXJtYSBxdWUgZWwgbWVjYW5pc21vIGRlIEJhcmJhZG9zICYjODIyMDtzZSBhZ290w7MmIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvanVhbi1ndWFpZG8tMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4Mzg2L2NhbGRlcm9uLWJlcnRpLXNvYnJlLWZvdG9zLWRlLWd1YWlkby1jb24tc3VwdWVzdG9zLXBhcmFtaWxpdGFyZXMtc2UtbGEtcHVkby1zYWNhci1jb24tY3VhbHF1aWVyYS8iIHRpdGxlPSJDYWxkZXLDs24gQmVydGkgc29icmUgZm90b3MgZGUgR3VhaWTDsyBjb24gc3VwdWVzdG9zIHBhcmFtaWxpdGFyZXM6IOKAnFNlIGxhIHB1ZG8gc2FjYXIgY29uIGN1YWxxdWllcmHigJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5IdW1iZXJ0byBDYWxkZXLDs24gQmVydGk8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODgzODYvY2FsZGVyb24tYmVydGktc29icmUtZm90b3MtZGUtZ3VhaWRvLWNvbi1zdXB1ZXN0b3MtcGFyYW1pbGl0YXJlcy1zZS1sYS1wdWRvLXNhY2FyLWNvbi1jdWFscXVpZXJhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNhbGRlcsOzbiBCZXJ0aSBzb2JyZSBmb3RvcyBkZSBHdWFpZMOzIGNvbiBzdXB1ZXN0b3MgcGFyYW1pbGl0YXJlczog4oCcU2UgbGEgcHVkbyBzYWNhciBjb24gY3VhbHF1aWVyYeKAnTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL1RydW1wLS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MzQ4L3RydW1wLWFzZWd1cmEtcXVlLXN1LXZpc2lvbi1zb2JyZS12ZW5lenVlbGEtZXMtbWFzLWZ1ZXJ0ZS1xdWUtbGEtZGUtYm9sdG9uLyIgdGl0bGU9IlRydW1wIGFzZWd1cmEgcXVlIHN1IHZpc2nDs24gc29icmUgVmVuZXp1ZWxhIGVzIG3DoXMgZnVlcnRlIHF1ZSBsYSBkZSBCb2x0b27CoCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODM0OC90cnVtcC1hc2VndXJhLXF1ZS1zdS12aXNpb24tc29icmUtdmVuZXp1ZWxhLWVzLW1hcy1mdWVydGUtcXVlLWxhLWRlLWJvbHRvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UcnVtcCBhc2VndXJhIHF1ZSBzdSB2aXNpw7NuIHNvYnJlIFZlbmV6dWVsYSBlcyBtw6FzIGZ1ZXJ0ZSBxdWUgbGEgZGUgQm9sdG9uwqA8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS91bmlvbmV1cm9wZWFfcnIuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODMzMi91ZS1kZXN0aW5hLW90cm9zLTEwLW1pbGxvbmVzLWRlLWV1cm9zLWEtcGFsaWFyLWxhLWNyaXNpcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iVUUgZGVzdGluYSBvdHJvcyAxMCBtaWxsb25lcyBkZSBldXJvcyBhIHBhbGlhciBsYSBjcmlzaXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4MzMyL3VlLWRlc3RpbmEtb3Ryb3MtMTAtbWlsbG9uZXMtZGUtZXVyb3MtYS1wYWxpYXItbGEtY3Jpc2lzLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5VRSBkZXN0aW5hIG90cm9zIDEwIG1pbGxvbmVzIGRlIGV1cm9zIGEgcGFsaWFyIGxhIGNyaXNpcyBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
40
Enviar Comentarios