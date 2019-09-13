Calderón Berti sobre fotos de Guaidó con supuestos paramilitares: “Se la pudo sacar con cualquiera” - Runrun

HUMBERTO CALDERÓN BERTI, EMBAJADOR EN Colombia del presidente Juan Guaidó, se refirió a unas fotografías en las que se ve a Guaidó junto a dos supuestos paramilitares en la frontera.
“A eso no hay que darle mayor importancia, eso es una cosa digamos anecdótica”, escribió Calderón Berti en su cuenta de Twitter.
Esta fue su respuesta luego de que el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que el presidente interino tiene vínculos con la banda criminal “Los Rastrojos” y mostró imágenes donde se le ve en compañía de dos sujetos vestidos de civil, uno de los cuales porta en la cintura un arma.
Estas fotos al parecer serían del 22 de febrero, cuando Guaidó pasó por la frontera para llegar a Cúcuta, Colombia, donde donde se celebraba un concierto por Venezuela.
“Eso es lo que ellos defienden, este es el segundo de ‘Los Rastrojos’, amigo retratado aquí con ‘Juanito alimaña’, de una banda de paramilitares que opera en la frontera”, dijo Cabello en su programa “Con el mazo dando”.
Calderón Berti, por su parte, añadió: “Esa foto se la pudo sacar con cualquiera, como se la toma uno cada rato (…) Uno no va por la calle pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que piden una foto”.
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