El Mañanero de hoy #2Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #2Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es1 agosto, 20194min745

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EN MAYO DE 2018, TIANY PIÑEROS cruzaba el Puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, con su hija de 9 meses en brazos y rodeada de maletas. Su viaje había comenzado desde Punto Fijo, en Falcón, donde estudió Educación Física hasta que la crisis se lo impidió. Ese mes emigraba a Lima, Perú, donde la esperaba su esposo. Ella y él, quien se había ido seis meses antes, se fueron sin tener pasaportes venezolanos porque aunque ambos los solicitaron y cumplieron todos los trámites para obtenerlos, varios meses después no los tenían en sus manos. 

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“¿Tú crees que de Barbados va a salir un acuerdo de unas elecciones libres de verdad? Eso nadie lo cree, para qué sirven estas reuniones, para darle tiempo a Maduro”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela #1Ago.

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