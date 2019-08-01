Gobierno repudió "acoso obsesivo" de EEUU contra autoridades venezolanas - Runrun

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO el Gobierno Nacional emitió un comunicado para repudiar el “acoso obsesivo” del gobierno de EEUU contra instituciones democráticas venezolanas, esto a propósito de la vinculación del vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami con el “narcotráfico internacional”.
El Ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza denunció en su cuenta en Twitter que la campaña de descrédito implementada por Estados Unidos, va dirigida a “socavar la dignidad de las autoridades del país”, a partir de medidas pseudo legales, de carácter unilateral y violatorias del derecho internacional.
Puede leer también: Estados Unidos inició la búsqueda de Tarek El Aissami por narcotráfico internacional
El gobierno reiteró su apoyo a El Aissami y ratificó que elevará la denuncia sobre éstas y otras acciones de EEUU ante las instancias internacionales correspondientes.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvVGFyZWtFbGFpc3NhbWkucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTc3Mi9lbC1haXNzYW1pLWNhbGlmaWNvLWRlLWFncmVzaW9uLWluZmFtZS1hY3VzYWNpb24tZGUtZWV1dS8iIHRpdGxlPSJFbCBBaXNzYW1pIGNhbGlmaWPDsyBkZSAmIzgyMjA7YWdyZXNpw7NuIGluZmFtZSYjODIyMTsgYWN1c2FjacOzbiBkZSBFRVVVIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+4oCcYWdyZXNpw7NuIGluZmFtZeKAnTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTc3Mi9lbC1haXNzYW1pLWNhbGlmaWNvLWRlLWFncmVzaW9uLWluZmFtZS1hY3VzYWNpb24tZGUtZWV1dS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBBaXNzYW1pIGNhbGlmaWPDsyBkZSAmIzgyMjA7YWdyZXNpw7NuIGluZmFtZSYjODIyMTsgYWN1c2FjacOzbiBkZSBFRVVVPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvRG9uYWxkVHJ1bXBfMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODU3NjMvYS10cnVtcC1yb2dhbmRvLXktY29uLWVsLW1hem8tZGFuZG8tcG9yLWFybWFuZG8tbWFydGluaS1waWV0cmkvIiB0aXRsZT0iQSBUcnVtcCByb2dhbmRvIHkgY29uIGVsIG1hem8gZGFuZG8sIHBvciBBcm1hbmRvIE1hcnRpbmkgUGlldHJpIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFyYmFkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NTc2My9hLXRydW1wLXJvZ2FuZG8teS1jb24tZWwtbWF6by1kYW5kby1wb3ItYXJtYW5kby1tYXJ0aW5pLXBpZXRyaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BIFRydW1wIHJvZ2FuZG8geSBjb24gZWwgbWF6byBkYW5kbywgcG9yIEFybWFuZG8gTWFydGluaSBQaWV0cmk8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9wZHZzYWN1cmF6YW8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTcwMy9kZWZlbnNhLWRlLWxhLXByZXNpZGVuY2lhLWRlLWp1YW4tZ3VhaWRvLXBvZHJhLXByZXNlbnRhci1udWV2b3MtYWxlZ2F0b3MtZW4tY2Fzby1jb250cmEtY3J5c3RhbGxleC8iIHRpdGxlPSJEZWZlbnNhIGRlIGxhIHByZXNpZGVuY2lhIGRlIEp1YW4gR3VhaWTDsyBwb2Ryw6EgcHJlc2VudGFyIG51ZXZvcyBhbGVnYXRvcyBlbiBjYXNvIGNvbnRyYSBDcnlzdGFsbGV4IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU3MDMvZGVmZW5zYS1kZS1sYS1wcmVzaWRlbmNpYS1kZS1qdWFuLWd1YWlkby1wb2RyYS1wcmVzZW50YXItbnVldm9zLWFsZWdhdG9zLWVuLWNhc28tY29udHJhLWNyeXN0YWxsZXgvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVmZW5zYSBkZSBsYSBwcmVzaWRlbmNpYSBkZSBKdWFuIEd1YWlkw7MgcG9kcsOhIHByZXNlbnRhciBudWV2b3MgYWxlZ2F0b3MgZW4gY2FzbyBjb250cmEgQ3J5c3RhbGxleDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA1L2VsYWlzc2FtaS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NjgzL2VzdGFkb3MtdW5pZG9zLWluaWNpby1sYS1idXNxdWVkYS1kZS10YXJlay1lbC1haXNzYW1pLXBvci1uYXJjb3RyYWZpY28taW50ZXJuYWNpb25hbC8iIHRpdGxlPSJFc3RhZG9zIFVuaWRvcyBpbmljacOzIGxhIGLDunNxdWVkYSBkZSBUYXJlayBFbCBBaXNzYW1pIHBvciBuYXJjb3Ryw6FmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CdXNjYWRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NjgzL2VzdGFkb3MtdW5pZG9zLWluaWNpby1sYS1idXNxdWVkYS1kZS10YXJlay1lbC1haXNzYW1pLXBvci1uYXJjb3RyYWZpY28taW50ZXJuYWNpb25hbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Fc3RhZG9zIFVuaWRvcyBpbmljacOzIGxhIGLDunNxdWVkYSBkZSBUYXJlayBFbCBBaXNzYW1pIHBvciBuYXJjb3Ryw6FmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9TZW5hZG9kZUVFVVUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTYyNi9yZXB1YmxpY2Fub3MtaW1waWRlbi12b3RvLWRlbC1lc3RhdHVzLWRlLXByb3RlY2Npb24tdGVtcG9yYWwtcGFyYS12ZW5lem9sYW5vcy1lbi1lZXV1LyIgdGl0bGU9IlJlcHVibGljYW5vcyBpbXBpZGVuIHZvdG8gZGVsIEVzdGF0dXMgZGUgUHJvdGVjY2nDs24gVGVtcG9yYWwgcGFyYSB2ZW5lem9sYW5vcyBlbiBFRVVVIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Qm9iIE1lbsOpbmRlejwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTYyNi9yZXB1YmxpY2Fub3MtaW1waWRlbi12b3RvLWRlbC1lc3RhdHVzLWRlLXByb3RlY2Npb24tdGVtcG9yYWwtcGFyYS12ZW5lem9sYW5vcy1lbi1lZXV1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlJlcHVibGljYW5vcyBpbXBpZGVuIHZvdG8gZGVsIEVzdGF0dXMgZGUgUHJvdGVjY2nDs24gVGVtcG9yYWwgcGFyYSB2ZW5lem9sYW5vcyBlbiBFRVVVPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
9
Enviar Comentarios