Delsa Solórzano denuncia aumento de torturas a presos en la Dgcim - Runrun

LA DIPUTADA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) denunció que la represión y tortura en contra de los presos políticos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), han ido en aumento.
A través de su cuenta de Twitter, Solórzano explicó que a los detenidos los mantienen esposados todo el día y solo le quitan las esposas para comer.
Expresó preocupación por la vida de De La Sotta, Marín Chaparro, Ruperto Molina y Carlos Morón “quienes tienen más de un mes que no son vistos por familiares ni abogados”.
Sobre el buzo Hugo Marino Salas, la diputada informó que todavía se encuentra en condición de desaparición forzada bajo la responsabilidad de la Dgcim.
Puerta Bachelet
De igual forma la parlamentaria denunció que dentro de la cárcel militar han instalado unas puertas que llaman “Bachelet”, en referencia a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Al grito de ´¿Querías a Bachelet? ahí la tienes´, a las cuales les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida”, agregó Solórzano.
Los presos, indicó la diputada, pasan el día en celdas sin ventilación ni luz solar y con el poso séptico dentro de ellas. Que es el mismo lugar donde comen.
“No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas”, agregó Delsa Solórzano en la red social.
Hizo mención a los organismos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y también a la Corte Penal Internacional a la que exigió “actuar de inmediato en el caso Venezuela, ¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de Derechos Humanos en nuestro país?”.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvZWRnYXJaYW1icmFuby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1ODEzL2F1ZGllbmNpYS1kZS1lZGdhci16YW1icmFuby1mdWUtZGlmZXJpZGEtcG9yLWZhbHRhLWRlbC10cmlidW5hbC8iIHRpdGxlPSJBdWRpZW5jaWEgZGUgRWRnYXIgWmFtYnJhbm8gZnVlIGRpZmVyaWRhIHBvciBmYWx0YSBkZWwgdHJpYnVuYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTgxMy9hdWRpZW5jaWEtZGUtZWRnYXItemFtYnJhbm8tZnVlLWRpZmVyaWRhLXBvci1mYWx0YS1kZWwtdHJpYnVuYWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QXVkaWVuY2lhIGRlIEVkZ2FyIFphbWJyYW5vIGZ1ZSBkaWZlcmlkYSBwb3IgZmFsdGEgZGVsIHRyaWJ1bmFsPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvZm9yb1BlbmFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU2MDcvZm9yby1wZW5hbC1oYXktNTUwLXByZXNvcy1wb2xpdGljb3MtZW4tZWwtcGFpcy15LTg4NTEtcGVyc29uYXMtYmFqby1tZWRpZGFzLWNhdXRlbGFyZXMvIiB0aXRsZT0iRm9ybyBQZW5hbDogSGF5IDU1MCBwcmVzb3MgcG9sw610aWNvcyBlbiBlbCBwYcOtcyB5IDg4NTEgcGVyc29uYXMgYmFqbyBtZWRpZGFzIGNhdXRlbGFyZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGZyZWRvIFJvbWVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTYwNy9mb3JvLXBlbmFsLWhheS01NTAtcHJlc29zLXBvbGl0aWNvcy1lbi1lbC1wYWlzLXktODg1MS1wZXJzb25hcy1iYWpvLW1lZGlkYXMtY2F1dGVsYXJlcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Gb3JvIFBlbmFsOiBIYXkgNTUwIHByZXNvcyBwb2zDrXRpY29zIGVuIGVsIHBhw61zIHkgODg1MSBwZXJzb25hcyBiYWpvIG1lZGlkYXMgY2F1dGVsYXJlczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL3VuaW9uZXVyb3BlYV9yci5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODU0NDcvbGEtc29sdWNpb24tZXVyb3BlYS1wb3ItYnJpYW4tZmluY2hlbHR1Yi8iIHRpdGxlPSJMYSBzb2x1Y2nDs24gZXVyb3BlYSwgcG9yIEJyaWFuIEZpbmNoZWx0dWIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5EREhIPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODU0NDcvbGEtc29sdWNpb24tZXVyb3BlYS1wb3ItYnJpYW4tZmluY2hlbHR1Yi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYSBzb2x1Y2nDs24gZXVyb3BlYSwgcG9yIEJyaWFuIEZpbmNoZWx0dWI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9vcnRlZ2EtZGlhei0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUyMTIvb3J0ZWdhLWRpYXoteS1iYWNoZWxldC1zZS1yZXVuZW4tcGFyYS1kaXNjdXRpci1jYXNvcy1kZS12aW9sYWNpb24tYS1sb3MtZGRoaC8iIHRpdGxlPSJPcnRlZ2EgRMOtYXogeSBCYWNoZWxldCBzZSByZcO6bmVuIHBhcmEgZGlzY3V0aXIgY2Fzb3MgZGUgdmlvbGFjacOzbiBhIGxvcyBEREhIIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MjEyL29ydGVnYS1kaWF6LXktYmFjaGVsZXQtc2UtcmV1bmVuLXBhcmEtZGlzY3V0aXItY2Fzb3MtZGUtdmlvbGFjaW9uLWEtbG9zLWRkaGgvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+T3J0ZWdhIETDrWF6IHkgQmFjaGVsZXQgc2UgcmXDum5lbiBwYXJhIGRpc2N1dGlyIGNhc29zIGRlIHZpb2xhY2nDs24gYSBsb3MgRERISDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL2FsbWFncm9vZWEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTE5My9hbG1hZ3JvLWV4aWdlLXBlcm1pc28tcGFyYS1xdWUtY29taXNpb24tZGUtbGEtb251LWNvbnN0YXRlLXNhbHVkLWRlLW1pbGl0YXJlcy1wcmVzb3MtZW4tbGEtZGdjaW0vIiB0aXRsZT0iQWxtYWdybyBleGlnZSBwZXJtaXNvIHBhcmEgcXVlIENvbWlzacOzbiBkZSBsYSBPTlUgY29uc3RhdGUgc2FsdWQgZGUgbWlsaXRhcmVzIHByZXNvcyBlbiBsYSBEZ2NpbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmFsbWFncm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUxOTMvYWxtYWdyby1leGlnZS1wZXJtaXNvLXBhcmEtcXVlLWNvbWlzaW9uLWRlLWxhLW9udS1jb25zdGF0ZS1zYWx1ZC1kZS1taWxpdGFyZXMtcHJlc29zLWVuLWxhLWRnY2ltLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFsbWFncm8gZXhpZ2UgcGVybWlzbyBwYXJhIHF1ZSBDb21pc2nDs24gZGUgbGEgT05VIGNvbnN0YXRlIHNhbHVkIGRlIG1pbGl0YXJlcyBwcmVzb3MgZW4gbGEgRGdjaW08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
67
Enviar Comentarios