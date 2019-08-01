El Aissami calificó de "agresión infame" acusación de EEUU - Runrun

TARECK EL AISSAMI CALIFICÓ DE “agresión infame” el hecho de que Estados Unidos lo incluyera entre los fugitivos más buscados al acusarlo por narcotráfico internacional, y aseguró que no podrán con su fuerza moral.
“Hoy hemos conocido, de nuevo, esta pretendida agresión infame, canallada del imperialismo. Nosotros le respondemos como le respondemos los hijos de -libertador Simón- Bolívar y los hijos de -fallecido presidente Hugo- Chávez (…) indetenibles, inquebrantables”, dijo en un vídeo publicado en Twitter.
En el material, que acompañó con un mensaje en el que dijo que no podrán con su fuerza moral, también señaló que seguirá leal al pueblo venezolano y al gobernante Nicolás Maduro.
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“No podrán detener el curso irreversible ni la voluntad firme del pueblo venezolano a ser una potencia, a ser un país libre y soberano, así que acúsennos de lo que les de la gana, nosotros sigamos construyendo el sueño de Bolívar, el sueño de la patria”, agregó.
La agencia estadounidense agregó en su web que El Aissami fue sancionado en febrero de 2017 por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. por desempeñar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”.
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*Con información de EFE
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