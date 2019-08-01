Embajadora de Guaidó en República Checa renuncia al cargo - Runrun

LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS y representante de Venezuela en República Checa, Tamara Suju, anunció este jueves la renuncia a su cargo por conflictos de interés en su trabajo y responsabilidades.
Suju compartió a través de su cuenta de Twitter su carta de renuncia enviada a Guaidó. En ella, agradeció al presidente interino por la confianza al nombrarla como embajadora en República Checa.
En el comunicado, la abogada defensora de DD.HH indicó que la justicia debe ser independiente de la política para que sea justa e imparcial.
Por ello, Suju destacó que su lucha por la justicia debe ser independiente de la política y consideró que es importante mantener su independencia para continuar con las responsabilidades de la diplomacia.
“Le pido no cesar en sus tres pasos: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, señaló la ex representante de Venezuela en la carta dirigida a Juan Guaidó.
Hasta el momento, Guaidó no ha respondido al comunicado de la renuncia de Suju a su cargo.
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