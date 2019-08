Audiencia de Edgar Zambrano fue diferida por falta del tribunal - Runrun

EL ABOGADO DEL PRIMER VICEPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, Francisco Banchs, denunció que la audiencia preliminar del parlamentario, pautada para este jueves 1 de agosto fue diferida porque el tribunal no tiene despacho hoy.

“Nos hemos encontrado con que el tribunal no tiene despacho”, dijo Banchs, al tiempo que informó, que el equipo de la defensa integrado por Morris Sierralta, la doctora Magali Vásquez y su persona, no han podido juramentarse porque el tribunal no ha dado despacho desde el 21 de junio, cuando fue presentada la acusación.

Además explicó, que no han podido ejercer el debido derecho a la defensa, a la cual Zambrano tiene derecho, porque el tribunal de la causa, ha tenido despacho solo seis días en casi un mes desde que la acusación fue presentada.

Agregó que “las irregularidades serán denunciadas oportunamente, son muchas violaciones, que serán denunciadas ante el tribunal, que tienen no solo que ver con su condición de diputado, si no también con los derechos más más básicos que tiene cualquier persona independientemente de su investidura o que se ha sometido a un proceso penal”.

El diputado Zambrano fue detenido el pasado 8 de mayo por efectivos de seguridad del Estado, cuando se negó a bajar de su carro y una grúa remolcó el carro con él adentro; se encuentra recluido en Fuerte Tiuna y lo acusan de cometer delitos de conspiración, rebelión y traición a la patria.

