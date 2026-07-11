Jorge Rodríguez: “No tenemos cabeza para preocuparnos por el TSJ y el CNE ahorita”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que actualmente “no tiene cabeza” para pensar en unas eventuales elecciones presidenciales en el país.

En rueda de prensa, Rodríguez aseguró que por el momento no participará en reuniones para tratar asuntos políticos, al tiempo que consideró como una “ofensa” que dirigentes políticos se sienten a discutir temas relacionados con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Nosotros no estamos en condición de parar ningún proceso que esté avanzando actualmente. Nosotros lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando por el TSJ en estos momentos, ahorita lo que no preocupa son las personas que están sufriendo lo indecible. Es un irrespeto, es una grosería, es que políticos se reúnan para decidir quién va al TSJ o al CNE”, dijo.

Añadió que cualquier reunión en la que participe deberá estar enfocada exclusivamente en la reconstrucción de viviendas, la atención de los afectados y otros asuntos vinculados a la tragedia que enfrenta el país.

Jorge Rodríguez: "Es una ofensa discutir temas del CNE en este momento"



Jorge Rodríguez afirmó que no participará en reuniones para tratar asuntos políticos y aseguró que considera una ofensa que dirigentes se sienten a discutir temas relacionados con el Consejo Nacional… pic.twitter.com/7d19Wd7Uki — Maibort Petit (@maibortpetit) July 11, 2026

“La Ley de Alquileres es regresiva”

El presidente de la AN informó que trabajarán en una reforma para Ley de Alquileres porque es “muy regresiva”.

Afirmó que dicha ley debe ser modificada para que la gente se sienta más segura al momento de alquilar su vivienda.

“Hay un número de hasta 200 mil viviendas que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda porque la ley es muy regresiva. Tenemos que reformarla para brindar seguridad”, dijo Rodríguez.

Jorge Rodríguez admite el fracaso de la Ley de Alquileres tras la tragedia.



Luego del daño patrimonial causado a cientos de ciudadanos por la imposición de la Ley de Alquileres, hoy Jorge Rodríguez reconoce la necesidad de modificarla. Afirma que, tras la tragedia, se harán… pic.twitter.com/Lyb2Y6IWnk — Maibort Petit (@maibortpetit) July 11, 2026

¿Qué ordena la Ley de Alquiles?

La reflexión sobre la Ley de Alquileres llega 17 días después del doblete sísmico que afectó a la región central del país que causó la destrucción total de centenares de edificios principalmente en La Guiara y Caracas.

El 12 de noviembre de 2011, el exmandatario Hugo Chávez promulgó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda con la finalidad de dar “estabilidad jurídica” a las familias vulnerables, frenar la especulación inmobiliaria y evitar que la vivienda fuera vista como un negocio.

Esta ley ordena que los propietarios e inquilinos ya no podían negociar libremente el precio del alquiler, obligaba también a fijar y pagar los alquileres estrictamente en bolívares.

La Ley de Alquileres prohibe por completo expulsar a un inquilino de una vivienda sin antes pasar por un proceso burocrático ante la SUNAVI, seguido de un juicio penal. Además, Si un propietario tenía un inmueble alquilado por 20 años o más (catalogados como “multiabonos”), la ley lo obligaba a ofrecerlo en venta obligatoria a su inquilino.

Las principales críticas y consecuencias a la implementación de esta Ley de Alquileres fue el exterminio del mercado de alquileres, el incentivo a la ocupación ilegal, la destrucción del patrimonio familiar, el deterioro de la infraestructura urbana y la inseguridad jurídica.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

