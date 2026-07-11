MÃ¡s de 1.200 afectados y Estado ausente: El Junquito estÃ¡ esperando respuestas tangibles

Texto y fotografÃ­as: Luna Perdomo

MÃ¡s de 15 dÃ­as despuÃ©s del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudiÃ³ al paÃ­s el pasado 24 de junio, mÃ¡s de 1.200 personas, afectadas directa o indirectamente, siguen esperando respuestas concretas del Estado en El Junquito. Gran parte de las heridas de este pueblo siguen abiertas: no son solo fisuras que atraviesan viviendas, escuelas y comercios, sino la incertidumbre que transita a los habitantes.

El dÃ­a que la Alianza Rebelde Investiga (ARI) realizÃ³ un segundo recorrido por esta parroquia, llegaron distintas autoridades para realizar inspecciones, era el dÃ­a 15 de la tragedia; pese a que ellos afirmaron que ya se habÃ­an presentado en la zona, los habitantes aseguraron que era la primera vez que se acudÃ­a oficialmente a evaluar los daÃ±os.

Aunque ProtecciÃ³n Civil revisÃ³ algunos locales comerciales y viviendas del casco central del pueblo de El Junquito â€”las etiquetas amarillas, rojas y verdes lo confirmaronâ€”, vecinos del barrio La Toma, ubicado en la parte posterior de la zona turÃ­stica, sostienen que sus casas siguen sin chequeo.

FotografÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

Una de las lugareÃ±as lleva el registro en un cuaderno: contabilizÃ³ 180 familias afectadas y detallÃ³ que son cerca de 600 personas que Â«abandonaron sus casas por miedo a que las estructuras de arriba terminen de colapsar y nos caigan encimaÂ». Estas personas desistieron de ir a un refugio y buscaron espacio en casas de familiares, amigos o vecinos.

En un terreno escampado sobreviven, en carpas, 89 personas, 37 son niÃ±os y adolescentes de entre cero y 17 aÃ±os. Estas son familias doblemente damnificadas: antes de los terremotos vivÃ­an en las instalaciones del antiguo Gran Hotel porque llevaban 16 aÃ±os esperando una vivienda de manos del Estado, que jamÃ¡s llegÃ³.

En este campamento permanecen 22 familias que vivÃ­an en el hotel y se sumaron otras cuatro del sector La Toma tras afectaciones a sus viviendas.

FotografÃ­a: Luna Perdomo

Desamparo gubernamental

Uno de los afectados, apodado como Â«negroÂ» y que prefieriÃ³ no dar su nombre, que permanece en una carpa con sus tres niÃ±os (15, 9 y 5 aÃ±os de edad) y su esposa, contÃ³ que la alcaldesa Carmen MelÃ©ndez visitÃ³ El Junquito tras los primeros dÃ­as del sismo, pero insistiÃ³ en que no han regresado:Â Â«Ninguna autoridad ha venido a decir: â€˜SÃ­, los vamos a ayudar’Â».

AgregÃ³ que a diario han ido representantes de iglesias catÃ³licas, cristianas evangÃ©licas, del Sistema de Orquestas y de CÃ¡ritas y les ofrecen comida, cobijas y actividades recreativas para los infantes.

Â«Nosotros lo Ãºnico que necesitamos es material porque nosotros construimos. Los dueÃ±os de este terreno nos dijeron que lo podÃ­an regalar para que nos hagan nuestras casasÂ», explicÃ³ el habitante de la zona.

FotografÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

A 19 kilÃ³metros de la zona turÃ­stica de El Junquito, especÃ­ficamente en el km 4, otras 170 familias atraviesan una situaciÃ³n similar: son 509 personas en total; de las cuales, 178 son menores de edad, 35 adultos mayores, 10 personas con alguna discapacidad, cuatro embarazadas y dos que dieron a luz el mismo 24 de junio como consecuencia de los fuertes sismos; desde hace mÃ¡s de una dÃ©cada ocupan una antigua fÃ¡brica de colchones mientras esperan una soluciÃ³n habitacional.

Tras el terremoto dejaron de dormir dentro del edificio de cuatro niveles porque Â«en piso tres y cuatro hubo pÃ©rdida total porque se cayeron las paredesÂ». En piso dos tambiÃ©n colapsaron muros y Â«hay varias casas agrietadas, las escaleras se separaron de las paredesÂ», describiÃ³ Jessica Montilla, habitante del espacio. Todas estas familias pasan el dÃ­a y la noche en el patio, bajo carpas donadas por particulares.

Â«AquÃ­ vino ProtecciÃ³n Civil a inspeccionar y permanecemos aquÃ­ a ver quÃ© pasa. No ha venido nadie de la AlcaldÃ­a (de Caracas). No hemos recibido ayuda de ningÃºn gobierno, pero sÃ­ de todos los venezolanos y organizaciones internacionales que salieron a la calle y trajeron comida y ropaÂ», agregÃ³.

En este espacio cuentan con un solo baÃ±o apto para las mÃ¡s de 500 personas. Tampoco tienen dÃ³nde cocinar y se organizan por grupos: Â«Yo me arriesgo, me meto a mi casa, cocino para mi cuadrilla y asÃ­ vamos haciendoÂ», contÃ³ Montilla.

Los residentes del km 4 denunciaron que, pese a ser una comunidad ampliamente conocida por las autoridades, Â«usadaÂ» en busca de votos y promesas de reubicaciÃ³n, hasta la fecha de publicaciÃ³n de este texto ningÃºn organismo pÃºblico se habÃ­a presentado a ofrecerles una mano amiga. Indicaron que solo se llegaron funcionarios de ProtecciÃ³n Civil y de los bomberos para evaluar la estructura y que les dijeron que no va a colapsar, pero que no deben habitar.

FotografÃ­a: Luna Perdomo

Casas desplomadas y familias esperando

Las consecuencias del doblete sÃ­smico tambiÃ©n son visibles en otras urbanizaciones y barrios de El Junquito, donde las viviendas se desplomaron por completo o penden de un hilo para terminar de caer.

En la urbanizaciÃ³n Monte Alto, ubicada en el kilÃ³metro 14, una casa de tres niveles colapsÃ³ en el mismo instante del terremoto: la familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niÃ±as, de 12 y 8 aÃ±os de edad, habÃ­an salido 20 minutos antes del sismo. La estructura cayÃ³ hacia el lado izquierdo y arrastrÃ³ consigo la casa contigua, donde residÃ­an tres mujeres, entre ellas una adulta mayor de mÃ¡s de 90 aÃ±os de edad que estÃ¡ en silla de ruedas, todas lograron salir durante el movimiento telÃºrico.

FotografÃ­a: Luna Perdomo

ProtecciÃ³n Civil, Gobierno de Caracas y los bomberos inspeccionaron el lugar al dÃ­a siguiente del terremoto y recomendaron realizar una demoliciÃ³n controlada; desde entonces, segÃºn Lori RodrÃ­guez, vecina de esta estructura, ningÃºn organismo ha regresado.

Â«La sensaciÃ³n es de miedo y que siga moviÃ©ndose la tierra y esto termine de ceder y caiga hacia mi casa. Estoy consciente de que siguen sacando gente en La Guaira, pero pienso que hay personas que estamos afectadas y se puede evitar otra tragediaÂ», expuso RodrÃ­guez.

AfirmÃ³ que la vivienda sigue cayendo al pasar de los dÃ­as y tras las continÃºas rÃ©plicas. AllÃ­ permanece una camioneta suspendida entre los escombros, mientras debajo existe otra vivienda habitada por dos adultos mayores.

FotografÃ­a: Luna Perdomo

PrecisÃ³ que uno de los afectados Â«tiene un buen cargo en el SeniatÂ» y que Â«la otra muchacha trabaja con un diputado oficialistaÂ». ConsiderÃ³ Â«injusto que ni trabajando con el Estado les den respuestas. Â¿QuÃ© queda para el resto?Â», interrogÃ³.

Una situaciÃ³n similar ocurre en la urbanizaciÃ³n Iberoamericano, donde dos casas cayeron completamente. En ninguna hubo vÃ­ctimas porque no estaban en sus hogares durante el temblor: en una de las casas se observan dos vehÃ­culos aplastados por el concreto que se compactÃ³ al caer.

Una vecina de esta vivienda contÃ³ que ingenieros contratados por las familias concluyeron que las edificaciones no pueden volver a ser habitadas; sin embargo, asegurÃ³ que ningÃºn organismo oficial ha realizado evaluaciones tÃ©cnicas ni ofrecido alternativas de alojamiento.

Sin cifras sobre los daÃ±os

En la urbanizaciÃ³n Los Molinos, kilÃ³metro 13, Â«hay varias viviendas afectadasÂ», afirmÃ³ en conversaciÃ³n con este medio Carolina Ferreira, quien desconoce la cantidad exacta de casas con daÃ±os, pero destacÃ³ que en su calle Â«todas las casas se inclinaron, vistas de frente, hacia la derechaÂ».

Â«Mi casa se hundiÃ³, posiblemente por una falla de terreno, encajÃ³ y partiÃ³. En mi calle hay por lo menos cuatro casas afectadas y en la parte de abajo de la urbanizaciÃ³n hay casas y muros con otros daÃ±osÂ», relatÃ³.

En este caso eran dos apartamentos, de dos familias diferentes, y Ferreira lamentÃ³ que hasta la fecha Â«no se ha apersonado ningÃºn tipo de autoridad, ni nada que se le parezca. Ni ProtecciÃ³n Civil ni los bomberos. Ni el consejo comunal ha pedido informaciÃ³n y allÃ­ no se puede vivirÂ», destacÃ³.

Vivienda de Carolina Ferreira. FotografÃ­as: Luna Perdomo

En Los Molinos Â«hay unas casas en el aireÂ», describiÃ³ Carolina Ferreira, quien quedÃ³ damnificada y estÃ¡ consciente de que su vivienda debe ser domolida.

Â«Tengo una sensaciÃ³n como de una montaÃ±a rusa. En 39 segundos nos cambiÃ³ la vida, nos quedamos en la calle (con su hija) y en el aire. Perdimos los recuerdos y la esperanza. Siento que es misiÃ³n imposible volver a tener un techo propio en este paÃ­s por la inflaciÃ³n. Me siento desorientada y desemparadaÂ», confesÃ³.

En el kilÃ³emtro 11 tambiÃ©n hubo daÃ±os en viviendas que fueron desalojadas por sus habitantes. Los afectados de estas zonas de El Junquito se trasladaron a casas de otros parientes.

Escuelas y empleos tambiÃ©n esperan respuestas

La incertidumbre y falta de respuesta tambiÃ©n alcanza a la infraestructura escolar. Los habitantes del pueblo de El Junquito exigieron al viceministro de PrevenciÃ³n, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien visitÃ³ la zona el pasado 9 de julio, examinar el liceo Augusto Pi SuÃ±er, el mÃ¡s grande de la parroquia y donde estÃ¡n inscritos 1.200 alumnos.

FotografÃ­a: Luna Perdomo

Las autoridades prometieron que a la zona enviarÃ­an a un grupo de ingenieros Â«para hacer una revisiÃ³n profundaÂ» de la edificaciÃ³n de cuatro pisos y enfatizaron que Â«las actividades educativas se mantienen suspendidasÂ». Uno de los representantes gubernamentales indicÃ³ que la informaciÃ³n serÃ­a enviada al Ministro de EducaciÃ³n, HÃ©ctor RodrÃ­guez.

En la zona turÃ­stica el impacto econÃ³mico no fue menor, luego del colapso de una panaderÃ­a, varios restaurantes y otros comercios, Â«alrededor de 500 personas quedaron sin empleoÂ», de acuerdo con estimaciones de comerciantes y vecinos.

MÃ¡s de 15 dÃ­as despuÃ©s del terremoto y la combinaciÃ³n de viviendas inhabitables, pÃ©rdida de empleos e infraestructuras sin evaluar, los afectados de esta zona sobreviven gracias al apoyo de familiares y donaciones de ONG y particulares.

Con base en el recorrido realizado porÂ la ARIÂ y los censos que llevan los locales, al menos 1.200 personas permanecen afectadas, directa o indirectamente, y pudiesen ser mÃ¡s, en distintos sectores de El Junquito sin haber sido atendidos por el Estado.

Aunque los habitantes de El Junquito reconocen que en La Guaira hubo mayores daÃ±os, insistieron en que no deben dejar que lo ocurrido en esta zona pase a ser una tragedia olvidada. La demanda es la misma desde el primer dÃ­a: que las autoridades inspeccionen las edificaciones, determinen realmente cuÃ¡les pueden seguir siendo habitables y cuÃ¡les deben ser demolidas, y que ofrezcan respuestas a quienes, dos semanas despuÃ©s del desastre, siguen viviendo entre grietas, carpas y falsas promesas.

FotografÃ­a: Luna Perdomo

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