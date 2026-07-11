Familiares de presos políticos denuncian golpizas, heridos y desaparecidos en Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos políticos (Clippve) denunció este 10 de julio de 2026 la desaparición de al menos 7 presos políticos venezolanos recluidos en la cárcel Rodeo I —ubicado en la ciudad de Guatire, estado Miranda— y reportes de tratos crueles e inhumanos a los privados le bi golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno el pasado 5 de julio.

“Según los testimonios recibidos por las familias, funcionarios del centro de reclusión y cuerpos de seguridad ingresaron al área donde se encuentran los detenidos, los golpearon, les dispararon perdigones, les sustrajeron pertenencias y paquetería y los obligaron a permanecer en las celdas pese al temor por las condiciones estructurales del penal tras los recientes sismos”, denunció el Comité en redes sociales.

Entre los siete desaparecidos que reportó Clippve se encuentran José Ángel Barreno Cordones —detenido por el régimen venezolano en su presunto caso llamado “Operación Gedeón“—y Ramir Pocaterra Cruz. La ONG también denunció que los presos políticos tuvieron contacto con sus familiares el 5 de julio bajo los efectos de algún sedante.

Alertaron que muchos detenidos presentan síntomas graves como diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre sin atención médica oportuna.

🚨 URGENTE | Presos políticos fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno en El Rodeo I el #5Jul



Familiares de presos políticos recluidos en El Rodeo I denunciaron este viernes 10 de julio de 2026 una situación de extrema gravedad dentro del penal,… pic.twitter.com/e3qQemDQ7M — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 10, 2026

Rodeo I tras los terremotos

Clippve advirtió que la cárcel Rodeo I ha sufrido daños estructurales luego de los seísmos del pasado 24 de junio. Aseguró que las columnas del recinto penitenciario están resquebrajadas, la institución no ha tenido una inspección para validar la vulnerabilidad de la estructura y temen por la vida de los detenidos ante las constantes réplicas que se están registrando.

“También denuncian que, pese al riesgo, los detenidos son devueltos a las celdas y castigados cuando piden ser evacuados o permanecer fuera de espacios que consideran inseguros“, agregó la ONG.

Los familiares de los presos políticos llevan desde el 8 de enero de 2026 durmiendo en las afueras de los centros penitenciarios a la espera de la liberación de los más de 372 privados de libertad de forma arbitraria, según organizaciones de la sociedad civil como Foro Penal. Clippve solicitó a la administración pública una fe de vida de los siete presos políticos y la liberación de todos sus familiares.