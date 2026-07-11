Refugios para damnificados operan bajo custodia de Sebin y Dgcim

Fotos y reporterÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

Las puertas de los refugios habilitados tras el doble terremoto que afectÃ³ el paÃ­s el pasado 24 de junio, y que golpeÃ³ gravemente a La Guaira, estÃ¡n fuertemente custodiados por diversos grupos policiales. Algunas de las escuelas acondicionadas para recibir a familias afectadas estÃ¡n rodeadas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), DirecciÃ³n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional (GN) y otros cuerpos como la PolicÃ­a Nacional Bolivariana (PNB) y PoliSucre, que son quienes controlan los accesos, restringen el paso, en especial a la prensa, y limitan el contacto con quienes perdieron sus viviendas.

Durante un recorrido realizado porÂ TalCualÂ por varios refugios, llamados por las autoridades Â«campamentos transitoriosÂ», en distintas zonas de Caracas, solo fue posible ingresar a la Escuela Gran Colombia, ubicada en El Cementerio, uno de los principales centros de atenciÃ³n tras la emergencia. En el resto, la respuesta siempre fue la misma: no estÃ¡ permitido el ingreso de periodistas ni se pueden tomar fotografÃ­as.

En el campamento ubicado en El Coliseo de La Urbina, un funcionario de PoliSucre informÃ³ que en el lugar habÃ­an recibido a 110 personas afectadas y dijo que a ese espacio llevaban casos considerados de emergencia, pero no ofreciÃ³ detalles de cuÃ¡les serÃ­an. Ante la solicitud de ingresar, respondiÃ³ que la orden era impedir el acceso a cualquier medio: Â«Ni VTV pasaÂ», afirmÃ³.

Coliseo de La Urbina, uno de los refugios designados por la administraciÃ³n pÃºblica venezolana. Foto: Luna Perdomo (TalCual)

Custodio hermÃ©tico

El Sebin tambiÃ©n custodia las inmediaciones de la Escuela Mariano PicÃ³n Salas, en Petare. El dÃ­a que TalCual visitÃ³ el lugar, a la instituciÃ³n ingresaban recreadores para niÃ±os, terapeutas, equipos de trabajo de altos funcionarios como ministros, de Delcy RodrÃ­guez y del diputado Jorge RodrÃ­guez: ese dÃ­a habrÃ­a una actividad gubernamental.

La escena se repetÃ­a en la Escuela TÃ©cnica Industrial Leonardo Infante, ubicada en Campo Rico: funcionarios del Sebin y de la Dgcim custodiaban las inmediaciones y tampoco permitieron el ingreso de la prensa, ni siquiera se pudo fotografiar carteles pegados en las paredes con personas desaparecidas puestos cerca del refugio. Tras la reja principal apenas se alcanzaba a ver un punto de atenciÃ³n mÃ©dica.

La presencia de organismos de seguridad no se limita a los refugios o sus inmediaciones. El equipo periodÃ­stico de TalCual pudo constatar que por toda la ciudad han desplegado nuevos puntos de control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la DirecciÃ³n General de Contrainteligencia Militar, lo que se traduce en un despliegue policial mÃ¡s visible previo al doble terremoto, con funcionarios armados y, en algunos casos, encapuchados.

La Plaza Francia de Altamira es uno de los puntos con presencia de la Dgcim y el Sebin. En los primeros dÃ­as despuÃ©s de los seÃ­smos del 24 de junio de 2026, la plaza era un refugio improvisado por las vÃ­ctimas. FotografÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

Â«AquÃ­ nadie estÃ¡ presoÂ»

El Ãºnico refugio al que TalCual pudo ingresar fue el instalado en la Escuela Gran Colombia, resguardado por funcionarios de la PolicÃ­a Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional.

Este plantel que se activÃ³ inmediatamente tras el doblete sÃ­smico como centro de acopio para recibir donaciones, alberga actualmente a 860 personas que quedaron sin vivienda en La Guaira, 83 de estas pertenecen a la etnia WayÃºu que vivÃ­an en Los Corales. Su capacidad es para 1.200. Siete edificaciones conforman el complejo educativo y cuatro de estos estÃ¡n acondicionados con refugiados.

Este centro estÃ¡ bien abastecido y una de las coordinadoras llamada Yinet Madrid afirmÃ³ que desde allÃ­ envÃ­an insumos a otros centros.

FotografÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

Madrid defendiÃ³ las restricciones a los refugios y explica que a los damnificados no se le permiten las visitas para Â«evitar el desorden y proteger a los niÃ±os y adultosÂ». AÃ±ade que tampoco se autorizan fotografÃ­as por el riesgo que supone que despuÃ©s circulen en redes sociales.

Madrid defendiÃ³ las restricciones a los refugios y explica que a los damnificados no se le permiten las visitas para Â«evitar el desorden y proteger a los niÃ±os y adultosÂ». AÃ±ade que tampoco se autorizan fotografÃ­as por el riesgo que supone que despuÃ©s circulen en redes sociales.

Â«AquÃ­ nadie estÃ¡ preso, pero aquÃ­ hay normasÂ», aseverÃ³.

La coordinadora sostuvo que los refugiados pueden salir a trabajar y dijo que deben regresar al espacio en los horarios establecidos: Â«No se puede permitir que lleguen tarde porque estaban parrandeandoÂ», manifestÃ³.

Dentro de esta instituciÃ³n, buscan que la rutina de los afectados se parezca a la normalidad: en la cancha, adultos y niÃ±os jugaban baloncesto, mientras otros conversaban sentados en el piso y otros leÃ­an. Algunos adultos cargaba bolsas con ropa o cajas de un lado a otro.

En la Gran Colombia, los salones estÃ¡n acondicionados con literas, ventiladores, sÃ¡banas y almohadas. Madrid explicÃ³ que tratan de mantener los grupos familiares unidos y que una de ellas, formada por 45 personas, fue ubicada en salones contiguos.

Una mujer alojada en la Escuela Mariano PicÃ³n Salas, damnificada de La Guaira, describiÃ³ una dinÃ¡mica similar. Dijo que les dan desayuno, almuerzo y cena y que a los infantes les organizan actividades recreativas, contÃ³ que les entregaron pelotas y otros juguetes.

FotografÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

Esta afectada admitiÃ³ que en su refugio el suministro de agua representa una dificultad y detallÃ³ que en un espacio comÃºn instalaron un gran televisor, especialmente para ver los partidos del Mundial de FÃºtbol. TambiÃ©n contÃ³ que en el espacio Â«hay muchas cÃ¡maras (de seguridad)Â».

Convivir con el duelo

Mientras los damnificados se adaptan a sus nuevas condiciones de vida, voluntarios organizan los espacios, el Ministerio de la Cultura desarrolla actividades recreativas, el Ministerio de la Juventud distribuye alimentos preparados, se avanza en la instalaciÃ³n de un hospital de campaÃ±a colombiano en un lateral del colegio.

Yinet Madrid agradece, en nombre de los afectados, la solidaridad de los venezolanos y de extranjeros: Â«Mis hermanos de La Guaira nos necesitan. Todo lo que la gente ha donado lo ha hecho con amor. La receptividad del pueblo ha sido muy bonitaÂ», afirmÃ³.

Sin embargo, cuando habla de los desaparecidos la voz se le quiebra y los ojos se inundan de lÃ¡grimas: Â«Es muy doloroso ver tanto dolor y no poder hacer nada. Tengo una compaÃ±era de trabajo que no aparece: Es como que se la tragÃ³ la tierraÂ», dijo.

El llamado de Madrid a los venezolanos es dejar la polÃ­tica fuera de la catÃ¡strofe: Â«Pido sacar la polÃ­tica de esta tragedia. Estamos para ser hermanos. Nos debemos unir mÃ¡s. No podemos seguir peleandoÂ».

FotografÃ­a: Luna Perdomo (TalCual)

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.