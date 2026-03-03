El Mañanero del 3 de marzo: AN recibirá postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 3 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Desde este lunes 2 de marzo hasta el 9 de este mes, la Asamblea Nacional (AN) recibirá postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo. Los candidatos para los cargos deben consignar una declaración de no militancia político-partidista.



Recién salido del horno: otras noticias

Urgen a liberar a madre del capitán Sequea por deterioro de su salud

Liberan tres presos políticos vinculados a Vente Venezuela y un empresario

Germán Giuliani, el abogado argentino que sigue detenido en Venezuela

Gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y viajó a Argentina

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Se olvidaron de un argentino”, señaló en X Vanesa Giuliani, hermana del abogado Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 en medio de la persecución política a propósito de las elecciones regionales y parlamentarias donde fueron apresadas decenas de personas por presunto intento de saboteo contra el proceso electoral.



Lo que rompe en redes

Durante un partido de fútbol de los XXXVII Juegos Inter-Academias Militares 2026, disputado en el estadio de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana “Boca de Río”, en el estado Aragua, el encuentro terminó en una batalla campal entre cadetes.

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos…)

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

