Liberan tres presos políticos vinculados a Vente Venezuela y a un empresario

Siguen las liberaciones relacionadas con el entorno de la dirigente opositora María Corina Machado en medio de la aprobación de la Ley de Amnistía. Este lunes, 2 de marzo, fue liberado Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, dirigente nacional del partido Vente Venezuela.

Velazco fue detenido a inicios de septiembre de 2025. Su familia denunció que estuvo en condición de desaparición forzada durante 47 días antes de ser presentado ante tribunales de terrorismo sin una orden judicial válida.

Marcos Velazco señaló que su papá “nunca debió estar preso, desaparecido ni aislado de los suyos”. Además, aseveró que la libertad de su padre “no es un gesto ni una concesión”, sino “el reconocimiento de un derecho que jamás debió ser vulnerado”.

Julio Velazco se encontraba recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara y fue liberado junto al empresario Pablo Campos.

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela también confirmó la excarcelación de dos miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado. Se trata de su jefe, Milciades Ávila, y Edwin Moya, ambos detenidos desde septiembre de 2024 en medio de la represión poselectoral.

“Son dos familias que hoy se reencuentran tras más de un año de secuestro. ¡Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos!”, señaló el comité a través de su cuenta de X.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.