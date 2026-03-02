AN recibirÃ¡ hasta el #9Mar postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo

De acuerdo al artÃculo 284 de la ConstituciÃ³n de la RepÃºblica Bolivariana de Venezuela, los requisitos para ser Fiscal General o Defensor del Pueblo son los mismos que para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.Â Â Â
Este lunes 2 de marzo, la Asamblea Nacional (AN) iniciÃ³ la recepciÃ³n de postulaciones para los cargos luego de las respectivas renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el miÃ©rcoles 25 de febrero.
De acuerdo a la cuenta deX de la AN, el proceso se extenderÃ¡ hasta el lunes 9 de marzo.
Convocatoria pÃºblica para participar en el proceso de selecciÃ³n de las candidatas y candidatos a Defensor o Defensora del Pueblo. pic.twitter.com/gh276OYLo6— Asamblea Nacional ðŸ‡»ðŸ‡ª (@Asamblea_Ven) March 2, 2026
Los requisitos para optar a los cargos segÃºn la Carta Magna son: ser venezolano/a por nacimiento, de reconocida honorabilidad y 15 aÃ±os de ejercicio o docencia universitaria. AdemÃ¡s, deberÃ¡n consignar una declaraciÃ³n de no militancia polÃtico-partidista.
SegÃºn el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, las candidaturas serÃ¡n analizadas por el ComitÃ© de EvaluaciÃ³n de Postulaciones del Poder Ciudadano que preside.
El comitÃ© estÃ¡ integrado tambiÃ©n por los diputados chavistas Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina GarcÃa, Roy Daza y JosÃ© Villarroel, asÃ como los opositores Pablo PÃ©rez, Julio HernÃ¡ndez, Antonio Ecarri, Luis Augusto Romero y BernabÃ© GutiÃ©rrez.
Luego de su renuncia, Saab fue nombrado como Defensor del Pueblo de manera temporal, mientras que Larry Devoe ahora ocupa el cargo de Fiscal General encargado.
Las renuncias de Saab y Ruiz se produjeron en el marco de la aprobaciÃ³n de la Ley de AmnistÃa y en medio de crÃticas de organizaciones, familiares de presos polÃticos y la sociedad civil por la discrecionalidad del documento.Â Â Â
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.