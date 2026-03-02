AN recibirÃ¡ hasta el #9Mar postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo

De acuerdo al artÃ­culo 284 de la ConstituciÃ³n de la RepÃºblica Bolivariana de Venezuela, los requisitos para ser Fiscal General o Defensor del Pueblo son los mismos que para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.Â Â Â

Este lunes 2 de marzo, la Asamblea Nacional (AN) iniciÃ³ la recepciÃ³n de postulaciones para los cargos luego de las respectivas renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el miÃ©rcoles 25 de febrero.

De acuerdo a la cuenta deX de la AN, el proceso se extenderÃ¡ hasta el lunes 9 de marzo.

Convocatoria pÃºblica para participar en el proceso de selecciÃ³n de las candidatas y candidatos a Defensor o Defensora del Pueblo. pic.twitter.com/gh276OYLo6 — Asamblea Nacional ðŸ‡»ðŸ‡ª (@Asamblea_Ven) March 2, 2026

Los requisitos para optar a los cargos segÃºn la Carta Magna son: ser venezolano/a por nacimiento, de reconocida honorabilidad y 15 aÃ±os de ejercicio o docencia universitaria. AdemÃ¡s, deberÃ¡n consignar una declaraciÃ³n de no militancia polÃ­tico-partidista.

SegÃºn el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, las candidaturas serÃ¡n analizadas por el ComitÃ© de EvaluaciÃ³n de Postulaciones del Poder Ciudadano que preside.

El comitÃ© estÃ¡ integrado tambiÃ©n por los diputados chavistas Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina GarcÃ­a, Roy Daza y JosÃ© Villarroel, asÃ­ como los opositores Pablo PÃ©rez, Julio HernÃ¡ndez, Antonio Ecarri, Luis Augusto Romero y BernabÃ© GutiÃ©rrez.

Luego de su renuncia, Saab fue nombrado como Defensor del Pueblo de manera temporal, mientras que Larry Devoe ahora ocupa el cargo de Fiscal General encargado.

Las renuncias de Saab y Ruiz se produjeron en el marco de la aprobaciÃ³n de la Ley de AmnistÃ­a y en medio de crÃ­ticas de organizaciones, familiares de presos polÃ­ticos y la sociedad civil por la discrecionalidad del documento.Â Â Â

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.