Gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y viajó a Argentina 

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo 1 de marzo, luego de permanecer desde diciembre de 2024 (448 días) detenido en Venezuela.

Gallo se trasladó a Argentina en un avión privado relacionado con la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y usado habitualmente por su presidente, Claudio “El Chiqui” Tapia.

“Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió su esposa, María Alexandra Gómez a través de las redes sociales.

“La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos resultó fundamental, y tantas otras personas e instituciones que colaboraron desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, dijo en su cuenta de X el canciller argentino, Pablo Quirno.

El Gobierno insistió en que Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.

“Nahuel Gallo está volviendo a casa. Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia”, celebró la senadora, Patricia Bullrich.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.