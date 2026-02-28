Amnistía para todos menos para el caso Paramacay   

“El Juez Luis Ovalles negó el sobreseimiento de la causa correspondiente al Caso Paramacay, ignorando de manera flagrante lo establecido en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, escribió en su cuenta de X el abogado Luis Armando Betancourt.

Betancourt sostuvo que la decisión de mantener el proceso judicial contra Juan Carlos Caguaripano, Omar Escalante, José Rengifo y otros ciudadanos constituye una violación directa al principio de legalidad.

El abogado dijo que los acusados enfrentan cargos por traición a la patria y rebelión.

Calificó al actual sistema judicial como una herramienta de persecución política al ignorar una ley vigente.

“La amnistía no es discrecional, es ley de la República”, sentenció expuso Betancourt, quien agregó que la norma debe aplicarse por encima de cualquier criterio subjetivo del tribunal.

El 6 de agosto de 2017 un grupo de aproximadamente 20 personas, liderado por el excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, asaltó el Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo.

Luego de un enfrentamiento que dejó dos muertos y varios heridos, Caguaripano y el capitán Yuaris Rengifo lograron escapar con el arsenal, siendo capturados días después en Caracas.

El objetivo de la operación era sustraer armamento de alta potencia para iniciar un movimiento de resistencia contra el gobierno del actual preso de los Estados Unidos, Nicolás Maduro.

Los implicados fueron acusados por tribunales militares de delitos como traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y ataque al centinela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.