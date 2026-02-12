Estudiantes del interior tomaron las calles este 12F para exigir la liberación de los presos políticos

En el marco del Día de la Juventud, los estudiantes de distintos estados del país se lanzaron a la calle para exigir la libertad de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados.

Cada 12 de febrero, los estudiantes venezolanos salen a las calles para conmemorar una fecha que, más que un hito histórico, se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia.

Desde tempranas horas, los jóvenes de Mérida, Táchira, Zulia, Maracay, Valencia y Barquisimeto recuerdan no solo la Batalla de La Victoria de 1814, también conmemoran hechos más recientes como los ocurridos en el 2014 cuando fueron asesinados en una protesta antigubernamental los jóvenes Bassil Da Costa y Robert Redman.

A continuación una muestra de cómo se vivió este 12 de febrero en otras ciudades del país:

Zulia

En Maracaibo decenas de jóvenes, estudiantes y sociedad civil tomaron las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos. Los manifestantes recordaron a Paul Moreno, estudiante de Medicina y miembro de la Cruz Verde asesinado por la represión chavista en las protestas de 2017.

#12Feb 10:50 AM #Zulia #DíaDeLaJuventud En Maracaibo, Zulia, comienza la protesta convocada este #12Feb para exigir la liberación de todos los presos políticos.

Un recuerdo especial a Paul Moreno, estudiante de Medicina y miembro de la Cruz…



Un recuerdo especial a Paul Moreno, estudiante de Medicina y miembro de la Cruz Verde asesinado por la represión chavista en las protestas de 2017.

También, los zulianos manifestaron su apoyo al político Juan Pablo Guanipa. “Juan Pablo, amigo, el Zulia está contigo”, coreaban.

Anzoátegui

Los estudiantes de la Universidad de Oriente se concentraron para pedir “amnistía”.

Mérida

Los jóvenes merideños marcharon hacia la Defensoría del Pueblo para exigir la libertad de los presos políticos. “Ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó”, era el coro de los manifestantes.

En la ULA desplegaron una pancarta para exigir la libertad de los detenidos por motivos políticos.

Así amaneció la ULA – Mérida.



Hoy los jóvenes no celebramos nada, hoy exigimos lo que por derecho es nuestro: Libertad.#QueSeanTodos pic.twitter.com/ye5DJNaRRy — JóvenesConVzla (@JovenesConVzla_) February 12, 2026

Cojedes

En San Carlos, los estudiantes exigieron el cierre de los centros de tortura y la libertad de todos los detenidos por motivos políticos.

Lara

El movimiento estudiantil tomó las calles de Barquisimeto con una exigencia clara: libertad inmediata para todos los presos políticos y el cese de la persecución.

#12Feb #Lara #DísDeLaJuventud

Lara se moviliza: El movimiento estudiantil toma las calles de Barquisimeto 🔥pic.twitter.com/T6bCxoesaQ



Este 12 de febrero, los estudiantes del estado Lara asumen el liderazgo y demuestran que el protagonismo de esta lucha pertenece a quienes siguen…

Monagas

Estudiantes de la UDO núcleo Maturín, se concentraron en la entrada de esta casa de estudios para exigir la completa libertad de los presos políticos, salarios y pensiones dignas, así como mejoras en todas las universidades del país.

#12Feb #Monagas #DiaDeLaJuventud Estudiantes de la UDO núcleo #Maturín, se concentraron en la entrada de esta casa de estudios para exigir la completa libertad de los presos políticos, salarios y pensiones dignas, así como mejoras en todas las…

Barinas

Habitantes de Barinas también se sumaron a la convocatoria por el movimiento estudiantil para exigir la liberación de todos los presos políticos.

#12Feb 10:47 AM #Barinas #DíaDeLaJuventud Habitantes de Barinas también salen a las calles este #12Feb convocados por el movimiento estudiantil para exigir la liberación de todos los presos políticos.

Nueva Esparta

Los estudiantes de Nueva Esparta se concentraron para conmemorar el Día de la Juventud y exigir la libertad de los presos políticos.

Táchira

Los tachirenses se sumaron a la convocatoria de los estudiantes para exigir libertad y el cese de la represión.

Carabobo

En Carabobo los ciudadanos salieron a las calles atendiendo al llamado del movimiento estudiantil para protestar.

#12Feb 10:34 AM #Carabobo #DíaDeLaJuventud En el estado Carabobo los ciudadanos comienzan a salir a las calles atendiendo al llamado del movimiento estudiantil para protestar este #12Feb.

Bolívar

Estudiantes del estado Bolívar marcharon exigiendo la liberación de todos los presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

