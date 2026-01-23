El Mañanero del 23 de enero: Presión logro excarcelación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 23 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La madrugada de este jueves 22 de enero fue excarcelado Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, luego de un año detenido por razones políticas.

Así lo confirmó su esposa, Mariana González en su cuenta de X.

Tudares deberá presentarse cada siete días ante los tribunales, tiene prohibido salir del país, dar declaraciones a los medios de comunicación. y emplear sus redes sociales.

Lea más AQUÍ

Recién salido del horno: otras noticias

Cayendo, corriendo y aterrizando como ministro del chavismo sin Maduro

La condena de 15 años contra estudiante de periodismo por denunciar fallas en servicios

Secretario general de la OEA reclama “liberación inmediata” de presos políticos en Venezuela

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad, sigo trabajando por todos ellos”, Edmundo González Urrutia

Lo que rompe en redes

De acuerdo a la ONG Foro Penal Venezolano se han producido 154 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero. Aún quedan 780 presos políticos.

#22Ene 11:30 a.m. Resumen de nuestro balance al día de hoy, tomando en cuenta exclusivamente:



1) Las excarcelaciones confirmadas que han tenido lugar desde el 8/1/2026



2) Reportes recibidos desde esa fecha (8/1/2026) de casos que no nos habían sido referidos antes. pic.twitter.com/W2KaIKt5or — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 22, 2026

Azuquita pa’l café

El equipo West Ham United de la Premier League de Inglaterra anunció el fichaje oficial del futbolista venezolano, Keiber Lamadrid.

West Ham United is pleased to announce the signing of promising young Venezuela international winger Keiber Lamadrid on loan for the rest of the 2025/26 season ✍️



Welcome to East London, Keiber ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 22, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves 22 de enero se conocieron las nominaciones para la ceremonia del Oscar que tendrá lugar el venidero 15 de marzo. La película Pecadores consiguió un récord al sumar 16 postulaciones, entre ellas mejor película y director.