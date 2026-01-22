Secretario general de la OEA reclama “liberación inmediata” de presos políticos en Venezuela

Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles 21 de enero, el secretario general, Albert Ramdin, exigió la “liberación inmediata” de todos los presos políticos en Venezuela, señalando que el encarcelamiento por motivos de pensamiento es incompatible con la democracia.

Ramdin enfatizó que en una región donde impera la paz y los procesos democráticos, no se puede encarcelar personas “por simplemente pensar diferente”, calificando este hecho como algo “simplemente no aceptable”. El secretario general fue tajante al afirmar que la represión, en cualquiera de sus formas, debe ser condenada con la mayor firmeza posible, asegurando que “no hay negociación sobre eso”.

Aunque la Secretaría General reconoció y aceptó las recientes excarcelaciones que han tenido lugar en el país, Ramdin advirtió que estas acciones resultan insuficientes. “Eso no es suficiente, porque todavía hay cientos de otros en la cárcel”, puntualizó, instando a las autoridades venezolanas a agilizar las liberaciones no solo por razones humanitarias, sino como una señal política de estar listos para un proceso de estabilidad política y democracia.

En su intervención, Ramdin también destacó el apoyo de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y urgió a las autoridades venezolanas a permitir una visita local de dicho organismo. Además, mencionó que la Secretaría General ha mantenido reuniones con organizaciones como Foro Penal y el Comité por la Libertad de Prisioneros Políticos para monitorear la situación.

Ramdin señaló además que la OEA está lista para “ayudar a construir puertas”, facilitar acuerdos y monitorear procesos, incluyendo el electoral, bajo la premisa de que cualquier transición debe ser liderada por Venezuela para beneficio de su pueblo.

Si bien acogemos con satisfacción la reciente liberación de presos políticos en Venezuela, esto no es suficiente. Cientos de personas siguen privadas de su libertad por motivos políticos, y su liberación expedita es tanto un imperativo humanitario como un paso necesario hacia la… pic.twitter.com/el6Ri5lVqu — SG_OEA_OAS (@SG_OEA_OAS) January 22, 2026

Encuentro previo con María Corina Machado

Esta postura del secretario general se produce apenas un día después de su reunión con la líder opositora María Corina Machado, realizada el martes 20 de enero.

Tras el encuentro, Machado calificó la reunión como positiva y agradeció al sistema interamericano por su constante denuncia de los crímenes cometidos en el país. La opositora coincidió con Ramdin en que la prioridad absoluta es la liberación de los presos políticos, subrayando que para avanzar en una transición es imperativo desmontar la estructura represiva y clausurar los centros de tortura.

Machado también aprovechó para enviar un mensaje a los países del hemisferio que han permanecido en silencio, afirmando que “es el momento de actuar”, mientras reafirmaba que Venezuela cuenta con un “liderazgo legítimo” de Edmundo González Urrutia.

Me reuní hoy con la líder política venezolana María Corina Machado @MariaCorinaYA para intercambiar puntos de vista sobre la situación en su país.



Conversamos sobre el impacto de los acontecimientos recientes y las vías para que el país y su pueblo avancen hacia la estabilidad,… pic.twitter.com/432SKUQd7O — SG_OEA_OAS (@SG_OEA_OAS) January 20, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.