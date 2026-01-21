La respuesta a las mujeres que claman libertad de presos políticos en Zona 7 fue un muro

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerró los accesos hacia la Zona 7 de Boleíta, lugar donde se encuentran detenidos cientos de presos políticos. Con un muro de rejas metálicas, el cuerpo policial impuso una barrera para impedir el paso de familiares que claman por la libertad de los detenidos.

Desde el pasado 8 de enero, familiares de los presos políticos están pernoctando en el lugar en espera de las liberaciones anunciadas por la vicepresidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, pero en vez de obtener respuestas han sido amedrentados.

Familiares de los presos políticos se encuentran apostados mantienen una protesta pacífica en el lugar para exigir una fe de vida y la libertad de sus seres queridos, ante la opacidad institucional que ha reinado respecto a las excarcelaciones,.

Segun información que compartió la ONG SIn Mordaza, los familiares han denunciado un incremento en el acoso policial.

#AlertaSinMordaza🚨Familiares denuncian un incremento en el acoso policial tras 13 días de pernocta ininterrumpida frente al centro de detención Zona 7. El grupo mantiene un campamento para exigir fe de vida y la libertad de sus seres queridos ante la opacidad institucional. pic.twitter.com/NqXWwQB35j — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) January 20, 2026

“No son una amenaza; son familias que exigen una respuesta justa que el régimen sigue negando. ¡Basta de criminalizar el clamor de las madres!”, aseguró la ONG a través de su cuenta en X.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el despliegue de un fuerte contingente policial en las cercanías del centro de detención la mañana de este 21 de enero y recordó que “el deber constitucional de los cuerpos de seguridad es proteger a la población, no amedrentarla”.

🚨 #ALERTA | A esta hora 10:00 a.m., de hoy #21Ene, familiares de presos políticos, que se encuentran afuera de Zona 7, Boleíta, denuncian el despliegue de un fuerte contingente policial en las cercanías del centro de detención.



Recordamos a las autoridades que el deber… pic.twitter.com/GejQnpMq3L — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 21, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

