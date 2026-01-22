Rafael Tudares: 380 días de prisión política, aislamiento y castigo familiar

Tras 380 días de una detención calificada como arbitraria, Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, fue excarcelado la madrugada del 22 de enero de 2026. Su caso simboliza el uso de la justicia como arma política: una condena de 30 años sin pruebas, meses de desaparición forzada y denuncias de extorsión que involucraron a sedes diplomáticas y eclesiásticas.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura”, afirmó su esposa Mariana González al confirmar que Rafael ya está con sus hijos en un mensaje en la red social X, en el que también agradeció el apoyo del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por hacer “seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”, a su familia, “amigos verdaderos” y expresó también su gratitud a otros familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente en Venezuela que aún esperan la libertad de sus seres queridos: “Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones”.

En Runrunes presentamos una cronología de los hitos de este proceso arbitrario en contra de Tudares Bracho, abogado venezolano nacido el 22 de diciembre de 1979, desde su secuestro frente a sus hijos en enero de 2025, pasando por las irregularidades de su juicio, hasta la extorsión para forzar la renuncia de la lucha política de su suegro.

7 de enero de 2025: arresto frente a sus hijos

Rafael Tudares Bracho es detenido (calificado como secuestro por su familia) por hombres encapuchados frente a sus hijos en Caracas, cuando se disponía a llevarlos al colegio. Según un relato escrito de la familia, compartido con Human Rights Watch, los encapuchados sacaron violentamente a Tudares Bracho de su vehículo y abandonaron a los niños en la calle

Ese mismo día, el defensor de DD.HH. Carlos Correa y el excandidato Enrique Márquez también fueron arrestados. La tensión política estaba latente en esas fechas en Venezuela, pues su suegro, Edmundo González Urrutia, había afirmado que vendría al país con la intención de tomar posesión del gobierno tras ratificar durante meses, con actas en mano, que fue el ganador de la contienda presidencial de 2024.

Primer trimestre de 2025: incomunicación y audiencia fraudulenta

El 24 de febrero de 2025, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que Tudares fue sindicado de “complicidad en el uso de actos violentos contra la república, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir”. Reportaron que su presentación ante el tribunal afecto al régimen “violó el debido proceso y su derecho a la defensa al impedirle representación legal privada e imponerle una defensa pública”, añadió.

Edmundo González alertó reiteradamente desde el el exilio que la dictadura lo estaban “chantajeando” a través de la detención de su yerno. El caso es denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, alertando sobre su desaparición forzada intermitente y la negativa de permitirle defensa privada.

30 de abril de 2025: la alerta desde HRW

Human Rights Watch (HRW) incluye su caso en el informe “Castigados por buscar un cambio”, documentando el patrón de detenciones de familiares de opositores.

Septiembre de 2025: pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos

El informe A/HRC/60/61 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU califica su detención como “extorsiva”, señalando que fue practicada para presionar a Edmundo González.

Noviembre de 2025: juicio clandestino

A finales de este mes, el sistema judicial venezolano aceleró el caso de Rafael Tudares Bracho sin previo aviso público. El 28 de noviembre se llevó a cabo una audiencia de juicio única que duró más de 12 horas. Según denuncias de su familia en el Instagram de Mariana González, el juicio fue realizado de manera irregular y sin las garantías mínimas del debido proceso.

3 de diciembre de 2025: condena máxima

El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo lo sentenció a 30 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo y conspiración. Edmundo González denunció que la sentencia carecía de sustento y era una represalia política para forzar su renuncia.

22 de diciembre de 2025: cumpleaños en cautiverio

Tudares Bracho arribó a sus 46 años de vida tras 11 meses de aislamiento absoluto. González Urrutia publicó un emotivo mensaje denunciando la crueldad de la separación familiar.

7 de enero de 2025: un año sin justicia

En esta fecha se cumplieron los 365 días de detención arbitraria del yerno de Edmundo González. «Un año sin Rafael. Un año sin respuestas. No tengo más palabras. Solo verdad, justicia y humanidad. Eso es todo lo que pedimos», señala en su cuenta en X.

8 de enero de 2026: la expectativa por la excarcelación

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de la AN de corte oficialista y hermano de la presidenta encargada con el aval de EEUU, Jorge Rodríguez, anuncia un proceso de excarcelaciones. Aunque circuló el rumor de su libertad inmediata, su esposa Mariana González desmintió la noticia inicialmente, pidiendo no “jugar con la esperanza de las familias”. Efectivamente, Tudares Bracho no fue incluido en el primer lote de excarcelados.

16 de enero de 2026: primera y única visita

Tras el arresto el 7 de enero de 2025, Mariana González visitó sistemáticamente las sedes de los servicios de inteligencia y recintos penitenciarios en Caracas y Miranda para saber dónde estaba su esposo. Durante 374 días, la respuesta oficial en cada lugar fue que Tudares no se encontraba bajo su custodia.

Apenas dos días antes de lograr verlo, Mariana acudió nuevamente a la Cárcel de El Rodeo I en el municipio Zamora, estado Miranda. A pesar de sus sospechas, el personal del recinto le aseguró formalmente: “No está aquí”.

Luego de 374 días de incomunicación y cerca de la medianoche del 16 de enero, fue notificada por funcionarios del Servicio Penitenciario (Sesmas) sobre la presencia de su esposo en El Rodeo I. Mariana González logró verlo durante 25 minutos a través de un vidrio blindado. Reportó que estaba visiblemente afectado física y emocionalmente, muy delgado y debilitado.

20 de enero de 2026: la denuncia de extorsión

Mariana González denunció públicamente que fue víctima de tres episodios de extorsión en sedes de embajadas, organizaciones de DDHH y el Arzobispado de Caracas, donde emisarios del gobierno condicionaron la libertad de su esposo a la renuncia política de su padre.

21 de enero de 2026: la respuesta desde la Iglesia

La Arquidiócesis de Caracas emite un comunicado negando haber participado en las extorsiones denunciadas por Mariana González y ratificó su apoyo a la petición de liberación. Organizaciones de DDHH consideraron que invalidar las denuncias de Mariana González era una forma de revictimización de una familia castigada por la persecución política.

22 de enero de 2026: la excarcelación

Tras 380 días de detención, Mariana González confirma a través de sus redes sociales que Rafael Tudares Bracho fue excarcelado. Desde la sede de la embajada de Suiza en Caracas se difundió una fotografía suya junto a su esposa, hija de Edmundo González Urrutia; monseñor Raúl Biord, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas; Ricardo Cussano, expresidente de Fedecamaras y la Cruz Roja en Venezuela; Indira Urbaneja, abogada y analista política del chavismo y un miembro de la misión diplomática a cargo de las gestiones de liberación de Rafael Tudares.

En redes sociales circulo la boleta de excarcelación, en la que consta que le fue dictada una medida sustitutiva de libertad y que, como la mayoría de los presos políticos, salió con medidas cautelares como prohibición de declarar a medios y emitir cualquier comunicación pública sobre el caso.

Edmundo González Urrutia fijó posición sobre el caso tras conocer la excarcelación de su yerno: “La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

COMUNICADO



Finalmente se ha confirmado la excarcelación de Rafael Tudares, mi yerno.



Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer… pic.twitter.com/hnf2JSj4DV — Edmundo González (@EdmundoGU) January 22, 2026