Cayendo, corriendo y aterrizando como ministro del chavismo sin Maduro

Después de seis años, el Ministerio de Comunicación e Información tiene nuevo ministro. Se trata del filósofo, escritor y periodista Miguel Pérez Pirela.

El pasado 16 de enero, Pérez Pirela fue llamado por la vicepresidenta de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, para llevar las riendas de las comunicaciones en “el nuevo momento político” que se vive en Venezuela.

“Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela”, argumentó Rodríguez.

En el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información estará el filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela. Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/7zGFSNst74 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 17, 2026

Intelectual orgánico del chavismo

Miguel Ángel Pérez Pirela es oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Estudió Filosofía en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Actualmente es filósofo, político, escritor, analista internacional, ensayista y articulista.

Cuenta con estudios de posdoctorado en Filosofía en La Sorbona de París, doctorado en Filosofía Política Contemporánea por la Universidad Gregoriana de Roma, especializaciones y maestrías en estudios políticos e internacionales por la Scuola Internazionale de Cooperazione e Sviluppo (Roma), licenciaturas en Filosofía y Letras por la Universidad Roma III y Universidad Gregoriana de Roma

Pérez Pirela también ha ejercido como investigador académico en instituciones como el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) en Francia y ha impartido clases en universidades europeas y latinoamericanas.

Una de las características que distingue a Pérez Pirela es el estilo con el que aborda los temas políticos. La confrontación directa y combativa en contra de la disidencia le ha servido para hacerse un nombre dentro de las filas del oficialismo.

Ha escrito varias obras, entre ellas: La apuesta de los dioses. Cinco pedazos de poética filosófica (2000), Pueblo (2010), El Último romántico (2020), Los espejos no escogen a quién mirar (2022) y Happy (2023).

La TV como plataforma

El perfil académico de Pérez Pirela lo acercó directamente al boom de la revolución bolivariana creada e impulsada por Hugo Chávez. Identificado plenamente con los ideales del socialismo del siglo XXI, sus comentarios y postura política le abrieron el camino para ganar la popularidad y el reconocimiento a través de la conducción de espacios televisivos.

Su carrera mediática inició con el programa “Cayendo y Corriendo” transmitido en horario vespertino por Venezolana de Televisión (VTV) el cual duró 10 años al aire y salió de las pantallas en diciembre de 2018, según dice, por una “decisión personal”.

En el año 2012 fundó el medio de comunicación La Iguana TV, reconocido por su línea editorial afín al gobierno y que abarca temas políticos, económicos, cultura y geopolítica, alineada estrechamente con la estrategia de difusión oficial.

Allí, ha mantenido un discurso confrontativo contra las corporaciones tecnológicas estadounidenses. Ha denunciado una “dictadura de la información” ejercida por un puñado de empresas que, según él, controlan el relato mundial y censuran las voces alternativas al orden occidental.

Actualmente es el coordinador de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad (REDH), un movimiento de pensamiento y acción contra toda forma de dominación y exclusión.

Miguel Ángel Pérez Pirela también está presente en todas las plataformas digitales y en redes sociales en donde ha logrado construir una audiencia masiva de seguidores.

Su turno al bate en la política

Aunque Pérez Pirela no ha ocupado cargos políticos de alto perfil, siempre está presente en actos públicos del gobierno y su contenido político es referente y apoyado por la dirigencia chavista.

La primera aspiración de Pérez Pirela en un cargo político fue en las elecciones municipales de 2013, nueve meses después de la muerte de Hugo Chávez.

El filósofo fue inscrito como candidato a la alcaldía de Maracaibo en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB); pero fracasó. Fue derrotado por Eveling Trejo de Rosales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con una amplia ventaja de 51,74 % a 46,64 %.

En 2023, fue designado por Nicolás Maduro como director general del Centro de Estudios Simón Bolívar en París, una fundación dedicada a investigar, preservar y difundir la vida, obra y pensamiento de Simón Bolívar.

Críticas dentro del marco oficial

Durante la conducción del programa “Cayendo y Corriendo”, Pérez Pirela criticó abiertamente a la oposición venezolana, al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea. Sin embargo, con el paso de los años, hubo un cambio en la línea editorial que pudo haber molestado a la administración de Nicolás Maduro, debido a que cuestionó en reiteradas oportunidades las fallas en los servicios públicos, el deterioro del sistema de transporte y la corrupción.

Pérez Pirela: El chavismo es un sistema inepto que a pesar de tener todo los mecanismos a la mano no resuelve ningún problema.

pic.twitter.com/l9BclIMPYz — Cesar Moya (@zuricht94) October 1, 2024

En diciembre de 2018, Pérez Pirela anunció el cese de su programa “Cayendo y Corriendo” tras diez años al aire. Aunque afirmó que era una “decisión personalísima” para dedicarse a proyectos digitales y a la literatura, muchos usuarios y analistas consideraron que el programa fue sacado del aire por ser uno de los pocos espacios dentro del canal estatal que ejercía cierta autocrítica.

Poco antes de su salida de VTV, Pérez Pirela respondió públicamente al presidente Maduro, quien había calificado de “showceros” a los chavistas que criticaban al gobierno. El filósofo replicó en su programa que la crítica no era un show.

“La crítica no es moda, la crítica no es show ni somos showceros aquellos que criticamos lealmente. Showceros son aquellos que roban teniendo cargos públicos”, expresó Pérez Pirela.

En 2016 Pérez Pirela dijo en entrevista con Vladimir Villegas que el gobierno tenía responsabilidad en la crisis económica del país.

“Es innegable que una parte de la crisis económica la tiene el gobierno, pero debemos entender que estamos en un barco donde todos debemos remar”, comentó en el programa “Vladimir a la 1”, transmitido por Globovisión.

En 2017, el comunicador se refirió a la forma en que se estaba atacando el tema de la corrupción en el país.

“Insisto, da nauseas saber lo que se robaron. No fue un millón, no se cuenta ni por decenas o por centenas de 100 millones: Son miles de millones de dólares. Está el caso de Pdvsa, el de Corpoelec y el de Andorra. Ahora, ¡que caigan todos!, no solo los enemigos actuales, sino tanto enemigos como amigos. Que caigan los que se robaron nuestras medicinas, alimentos y petróleo”, expresó en diciembre de 2017, momento económico crítico en la historia de Venezuela.

A finales de 2023, en Venezuela se reveló un gran escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que llevó a la destitución y arresto del exministro Tarek El Aissami y decenas de funcionarios.

Pérez Pirela se refirió al tema de manera superficial y enmarcado siempre en el bienestar de la revolución. Expresó que era necesario “cortar cabezas” y que la corrupción era un “cáncer” que dañaba a la revolución, pero no lo presentó como un fracaso sino como una oportunidad para sanear y renovar los organigramas de los ministerios.

A medida que se adelantan las investigaciones sobre caso PDVSA CRIPTO, emerge la participación de la derecha extremista que acusa de corrupto al gobierno. Claro está, en complicidad con los EEUU que nos sanciona para supuestamente luchar contra la corrupción. Los espero hoy, 8 pm pic.twitter.com/967MgfTUuA — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) May 2, 2024

Miguel Ángel Pérez Pirela ha minimizado en gran medida la crisis humanitaria compleja que arropa a Venezuela desde el año 2015. La hiperinflación, el colapso del sistema de salud, la escasez de alimentos y medicinas, y la emigración masiva de venezolanos son temas que el filósofo ha justificado basándose en la “guerra económica” impulsada por los Estados Unidos.

“El imperio norteamericano, en su rol de oposición al Gobierno, no solo está tratando de neurotizar a la población con el bloqueo económico, el asedio, la aplicación de métodos de guerra de cuarta generación; sino que ahora simplemente nos están tratando de matar de hambre”, manifestó en agosto de 2019.

“Preocuparnos por los problemas verdaderos”. El 18 de mayo de 2016, el filósofo fustigó que algunos dirigentes del chavismo “se preocupen más por quién es más homosexual o drogadicto” que por la crisis por la que atraviesa el país.

El 31 de mayo de 2018, Pérez Piela aseveró que el mandatario nacional de la época, Nicolás Maduro, tenía que “bailar pegado” con el sector empresarial serio de Venezuela y pidió no convertir la economía en un “campo de batalla” de los sectores políticos del país.

Apoyando la “transición” de Trump

Pérez Pirela denunció meses antes de la extracción de Nicolás Maduro que el gobierno de Trump estaba asediando al país para justificar una “invasión”, al tiempo que lo tildó de “gobierno imperial, expansionista y neofascista”. Fue uno de los promotores de la idea de que EE.UU. solo quería el crudo venezolano.

“El gobierno neofascista en el sentido más filosófico posible de Donald Trump, no viene por Nicolás Maduro viene por todos los venezolanos y las venezolanas, viene por nuestro petróleo, por nuestro gas, por nuestras tierras raras, por nuestras fuentes acuíferas”, afirmó el su espacio en YouTube en noviembre de 2025.

Pero luego de los hechos del 3 de enero, al igual que otros miembros del gobierno oficialista, también ha suavizado el tono crítico en sus redes sociales. Ahora se muestra a favor de la estrategia que está aplicando Delcy Rodríguez ante el gobierno de los Estados Unidos.

Hablemos de la estrategia que está aplicando la Presidenta Delcy Rodríguez ante el gobierno de EE.UU



La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que la mancha que existe actualmente en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela será dirimida, cara a cara, a través de… pic.twitter.com/yFdf8OyxdL — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) January 16, 2026

El pasado 11 de enero, Pérez Pirela afirmó que una semana después del bombardeo el pueblo venezolano ha respondido con “paz, inteligencia emocional y cordura”. Afirmó que “vencerán”.

Comenzamos esta semana en paz, y no la paz de los sepulcros. Una semana después de los infames bombardeos contra Venezuela por parte del gobierno de Trump el pueblo venezolano responde con paz, inteligencia emocional y cordura. Es una victoria temprana del pueblo, es una derrota… pic.twitter.com/vByryKDoAT — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) January 12, 2026

Luego de su designación como ministro de Comunicación e Información, Pérez Pirela posteó que la unión entre Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello era “perfecta”.

Unión perfecta por Venezuela pic.twitter.com/6t6OoiIdyK — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) January 20, 2026

En otro post indicó que se encuentra trabajando junto a la vicepresidenta “por la patria”.