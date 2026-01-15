El Mañanero del 15 de enero: No todos los periodistas presos fueron excarcelados

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 15 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 19 de 24 periodistas y trabajadores del gremio que integraban la lista de presos políticos del país fueron excarcelados este 14 de enero.

Los excarcelados hasta la tarde de este miércoles eran: Roland Carreño, Nakary Ramos Mena, Carlos Raúl Rojas, Julio Balza, Carlos Marcano, Víctor Ugas, Luis López, Ramón Centeno, Rafael García Márvez, Roland Carreño y Leandro Palmar, Nicmer Evans, Belices Cubillán, Gianni González, Mario Chávez, Ángel Godoy y Omario Castellanos.

Recién salido del horno: otras noticias

Lo que rompe en redes

Este jueves 15 de enero, la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tiene previsto reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Agenda de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en Washington DC este jueves 15 de enero.

Azuquita pa’l café

Cardenales de Lara ganó a Bravos de Margarita este miércoles 14 de enero en el marco del día de la Divina Pastora y volvió al primer lugar del round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Cardenales de Lara consiguió la victoria ante Bravos de Margarita en el Día de la Divina Pastora. ⚾



Con este triunfo, los dirigidos por César Izturis recuperaron el primer lugar de la tabla de posiciones. 🔥💪🏻



🌴 #MAR 6-9 #LAR🆑 | FINAL



Cortesía: @1baseballtv



Suscríbete a… pic.twitter.com/bcuOUXUVwT — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) January 15, 2026

La ñapa (recomendamos)

Este miércoles 14 de enero fue el preestreno para la prensa nacional de Hamnet, la película que ganó a mejor drama en la pasada edición de los Globos de Oro. La cinta se estrenará en las salas de Venezuela el jueves 22 de este mes.