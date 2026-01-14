Juan Escalona: El capitán que “resucitó” para blindar el gabinete de Delcy Rodríguez

Algunos lo conocen por su voz como cantante amateur de música llanera, pero su verdadera plataforma es el ala presidencial de Miraflores. El capitán Juan Escalona pasó 14 años a la sombra de Hugo Chávez, una etapa que culminó con una promesa de fidelidad eterna publicada en redes tras el deceso del mandatario, donde manifestó: “Ojalá cuando yo muera pueda ir al cielo y seguir siendo tu ayudante”.

De ser el edecán inamovible junto al ataúd en 2013, pasó a ser una pieza multifacética del madurismo. En 2015 se convirtió en el rostro de la Fundación Corazón Llanero; en 2016 ascendió de teniente a capitán y en 2017 asumió responsabilidades ejecutivas en la capital. Finalmente, cambió el uniforme de campaña por el debate político al integrarse a la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente, al Parlamento.

El pasado lunes 12 de enero, su nombre volvió a la primera línea oficial al ser nombrado ministro del Despacho de la Presidencia por Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos. Al anunciar su ingreso al gabinete vía Telegram, Rodríguez destacó la “lealtad, capacidad y compromiso” de Escalona para supervisar los planes estratégicos del gobierno.

El “edecán eterno”: Su origen en la iconografía chavista

Graduado de la Academia Militar del Ejército, su rostro comenzó a registrarse en la memoria colectiva no como un funcionario, sino como una sombra protectora. Los primeros registros visuales de su carrera lo sitúan a escasos pasos del fallecido Hugo Chávez, desempeñándose como su edecán hasta el momento de su fallecimiento en 2013.

Escalona se convirtió en una figura viral por primera vez al ser el joven oficial que acompañaba al mandatario en sus momentos más críticos, incluyendo su etapa final de tratamiento médico en Cuba.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, Escalona suele evocar esta etapa, refiriéndose con frecuencia a Chávez como su “padre político”, lo que ha cimentado su imagen como un guardián de la herencia histórica del chavismo.

El 5 de enero de 2026, apenas una semana antes de su nombramiento ministerial, se había juramentado para un nuevo periodo legislativo, demostrando su capacidad para navegar entre la gestión política y la representación popular antes de ser llamado a ocupar el despacho principal de Miraflores.

El capitán cantor: Su rol en el folclore

En el año 2016, Escalona fue designado por Nicolás Maduro como presidente de la “Fundación Corazón Llanero”, un proyecto masivo del gobierno que incluye un movimiento de talentos, programas de televisión, una radio y un sello discográfico dedicados exclusivamente a la música folclórica.

#EnVideo📹| Juan Escalona, presidente de "Corazón Llanero", destaca la gran participación popular en el programa #EnCombateContraElCovid19

En diversas transmisiones de televisión nacional y actos culturales, se le ha visto tomar el micrófono para interpretar temas de música folclórica venezolana. De hecho, durante el funeral de Hugo Chávez, donde custodió el ataúd del fallecido presidente en la capilla ardiente de la Academia Militar, Escalona se unió a varios músicos que entonaron piezas de música llanera.

El custodio de la pareja presidencial

Tras la muerte de Chávez en 2013, Escalona no retornó a los cuarteles convencionales, sino que hizo una transición fluida hacia el círculo de máxima confianza de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Su integración en el anillo de seguridad presidencial lo mantuvo como una figura con una presencia constante en la televisión nacional, específicamente a través de las pantallas de VTV.

Esta exposición constante lo transformó: dejó de ser simplemente un oficial de seguridad para convertirse en un símbolo de lealtad del gobernante. Maduro solía mencionarlo frecuentemente durante sus transmisiones en vivo, lo que reforzó su estatus como un hombre de confianza íntima, moviéndose en los pasillos del poder junto a la pareja presidencial.

A la Asamblea Nacional

En el año 2017 se postuló y resultó electo como constituyente en las elecciones del 30 de julio de 2017. Su participación en la extinta asamblea constituyente fue su primera gran plataforma política formal fuera del entorno de protección militar. Durante su tiempo en la ANC y posteriormente en la Asamblea Nacional, trabajó de cerca con el constitucionalista Hermann Escarrá, llegando a colaborar en la elaboración de la obra Índice Constitucional de Venezuela.

En 2021, cuando también representaba al estado Portuguesa como diputado, la periodista Sebastiana Barráez publicó una investigación en Infobae donde identificó a Juan Escalona como uno una figura central dentro de la “élite” de 14 militares que ocupaban los curules en la Asamblea Nacional.

La investigación subraya que Escalona formaba parte de un grupo selecto y fuertemente apadrinado que respondía al liderazgo de Diosdado Cabello. Como integrante de la promoción del 2008, Escalona personifica la transición de los oficiales del Ejército hacia espacios de poder político y económico, integrando una élite bien encumbrada que se distancia de la humildad económica y el anonimato.

Para las elecciones parlamentarias de 2025, Escalona resultó electo como diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como representante del estado Portuguesa, su entidad natal. Entonces, su perfil digital comenzó a mutar. Si bien sus redes sociales seguían reflejando su origen militar, empezaron a mostrar con mayor énfasis su trabajo territorial.

El artículo 191 de la Constitución venezolana señala que los diputados a la Asamblea Nacional “no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

Por ahora, en la página oficial del Parlamento venezolano, Escalona todavía figura como parlamentario y vicepresidente de la Comisión Ordinaria para la Investigación, Verificación y Difusión del Índice Legislativo Vigente; y miembro de la Comisión Permanente de Política Interior.

“Quien vota por Maduro, vota por Hugo Chávez”

El 28 de julio de 2024, cuando se realizaron las elecciones presidenciales donde el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro pese a denuncias de alteración de resultados y opacidad, Escalona llamó a votar por el gobernante.

“Estoy en Biscucuy y acabo de votar por Nicolás Maduro Moros, el presidente del futuro, el presidente de la paz. Y quien vota por Maduro, vota por Hugo Chávez”, señaló Escalona en un video publicado en sus redes sociales.

@capitanescalonajuan Soy Juan Francisco Escalona Camargo, y hoy voto por mi Patria, por la Paz y por el legado de nuestro Cmdte. Hugo Chávez. Junto al pueblo y @Nicolás Maduro

Video polémico de Maduro y Cilia comiendo mango

En julio de 2025, Escalona publicó un video en sus redes sociales donde Nicolás Maduro y Cilia Flores estaban comiendo mango. En el material audiovisual también se mostró al gobernante bajando mangos de un árbol en compañía del capitán.

Un dato curioso es que este chiste sobre el mango recuerda a la época de la crisis económica y escasez de alimentos en Venezuela entre 2016 y 2017, cuando el mango pasó de ser una fruta tropical abundante y cotidiana a convertirse en un mecanismo de supervivencia para millones de personas.

Su supuesta muerte en el ataque militar de EE. UU.

Tras la incursión militar de los Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, se desató una ola de desinformación masiva sobre supuestos reportes de su muerte. Diversas redes sociales y medios internacionales, reportaron falsamente que Escalona había fallecido durante un impacto de misiles en instalaciones militares, asumiendo que se encontraba en los anillos de resistencia armada.

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 ciudadanos cubanos en medio del ataque militar de fuerzas estadounidenses en Venezuela, quienes “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”.

Sin embargo, su reaparición pública el 4 de enero durante el primer Consejo de Ministros liderado por Delcy Rodríguez no solo desmintió esos rumores, sino que confirmó que el equipo de mayor confianza seguía operativo y cohesionado bajo la nueva estructura de mando de la presidenta encargada con el aval de EE. UU.

#AHORA En el Consejo de Ministros que se realiza a esta hora, se encuentra el capitán Juan Escalona, edecán de Nicolás Maduro, al que estaban dando por muerto durante el operativo de los EEUU la madrugada del sábado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.