Gobierno de Díaz-Canel confirma la muerte de 32 cubanos en ataque militar de EEUU en Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó la muerte de 32 ciudadanos cubanos en medio del ataque militar de fuerzas estadounidenses en Venezuela, ocurrido el 3 de enero en la madrugada y que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Así lo reseña un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de la Presidencia de Cuba, en el cual señaló que estos ciudadanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”.

“Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, agregó Díaz-Canel.

Ante esto, declaró dos días de duelo nacional a partir de las 6:00 am del 5 de enero hasta las 12 de noche del día 6 de enero de 2026. Además, mientras esté vigente el duelo, dispuso que “la Bandera de la Estrella Solitaria se ice a media asta en los edificios públicos e instituciones militares”.

Trump ya había anunciado muertes de cubanos

Poco antes que Cuba confirmara el deceso de sus ciudadanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “muchos en el otro bando” fallecieron el 3 de enero en la operación para capturar a Maduro, incluido “muchos cubanos” que protegían al oficialista.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron “muchas bajas” durante la operación de los Delta Force. “Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, aseguró el mandatario estadounidense de camino a la Casa Blanca, reseñó EFE.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.