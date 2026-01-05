Delcy Rodríguez pide a Trump “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que extiende una invitación a su gobierno a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, en medio de la captura de Nicolás Maduro tras la incursión militar estadounidense, ocurrida el 3 de enero en la madrugada.

En un comunicado compartido en sus redes sociales la noche del 4 de enero, Rodríguez consideró prioritario “avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, escribió.

Finalmente, Delcy Rodríguez dijo a Trump que ambos países y la región “merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, atribuyendo este predicamento a Nicolás Maduro y al país en los momentos actuales. “Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, agregó.

Este sábado 3 de enero, durante la rueda de prensa de Trump para hablar con detalle de la captura de Maduro, el mandatario estadounidense no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas, pero afirmó: “nadie va a tomar el poder”. Al respecto, señaló que tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) “que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”.

Según el mandatario estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo “una larga conversación” con Delcy Rodríguez y que esta le habría expresado su colaboración con la Casa Blanca a partir de ahora.

Horas más tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “ausencia forzosa” de Maduro, calificando los eventos de las últimas horas como una “agresión militar extranjera” y un “secuestro”, y ordenó de forma inmediata que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma las funciones de presidenta encargada “con todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo, para garantizar la defensa de la soberanía y la gestión de Gobierno”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.