El mundo del espectáculo dividido sobre situación en Venezuela

Diez días después de la acción bélica en Venezuela que se tradujo en la extracción por parte del gobierno de Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, artistas siguen debatiendo sobre la legalidad o no del procedimiento.

Desde Hollywood, donde tradicionalmente han apoyado tendencias demócratas y también de izquierda, celebridades como el actor Mark Ruffalo aprovecharon la ventana de la entrega de los Globos de Oro para condenar el ataque de la pasada madrugada del 3 de enero.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. (Donald Trump) le dice al mundo que el derecho internacional no importa. Lo único que le importa es su propia moral…es el peor ser humano”, dijo el intérprete de Hulk en el universo Marvel y quien estaba nominado el domingo 11 de enero por su papel de un sacerdote alcohólico convertido en agente del FBI en la serie de HBO, Task.

Tanto Ruffalo como la comediante Wanda Sykes y la actriz Natasha Lyonee lucieron pines que decían “Be good (Se bueno)” e “ICE out (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, fuera).

Aunque nadie más hizo referencia a Venezuela, otras celebridades aprovecharon el trampolín mediático de los Globos de Oro para criticar al actual mandatario republicano.

“Tengo miedo”, dijo entre risas la conductora del show, Nikki Glaser ante posibles represalias por su posición política, mientras que George Clooney, nominado por su caracterización en Jay Kelly, saludó a los presentes en francés cuando le tocó presentar el premio a mejor película en categoría drama, galardón obtenido por la cinta “Hamnet”.

Clooney fue blanco de ataques provenientes de la Casa Blanca y específicamente del propio Trump, quien a través de las redes sociales criticó el que se hubiese nacionalizado ciudadano francés junto a su esposa, Amal Amaluddin.

“Buenas noticias, George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos, se han convertido en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión en inmigración”, escribió Trump.

El otrora protagonista de la serie ER está involucrado con la causa venezolana a través de la Fundación Clooney para la Justicia (CJF por sus siglas en inglés), la cual presentó una denuncia ante la justicia argentina en 2023 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el músico británico Roger Waters, excompositor y bajista de Pink Floyd, calificó la captura de Maduro como un “salvaje acto de agresión”. A través de videos en sus redes sociales, instó al gobierno de EE. UU. a “dejar de comportarse como niños” y exigió que se respete la soberanía de Venezuela, declarando: “¡Venezuela no se toca, gringos!”.

El cantautor panameño Rubén Blades, un acérrimo crítico de Maduro, se ha referido a estos acontecimientos con una postura que equilibra su rechazo al chavismo con su defensa de la legalidad internacional.

A través de sus escritos en «Apuntes desde la Esquina», el cantautor panameño reflexionó sobre el efecto que la “ilegalidad de la captura” tendrá en el futuro juicio al exgobernante venezolano. Aunque Blades celebró la caída de lo que califica como un “régimen dictatorial”, se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Donald Trump, sobre que EE. UU. administraría la transición en Venezuela, tildándolas de «estrambóticas» y carentes de marco legal.

“Nunca he sido partidario de dictaduras y creo que la caída de Maduro acercará a los venezolanos a una normalidad democrática. Pero no importa como se pretenda maquillar el asunto, la intervención armada extranjera a Venezuela es una invasión, y como tal es ilegal, e inaceptable. No me contradigo: las dictaduras deben ser derribadas por los pueblos que las sufren, no por la acción imperial de países más poderosos. ¿Y si mañana, sin razón alguna, deciden entrar a Panamá y apropiarse del canal, solo porque pueden y tienen la fuerza? ¿Qué dirían los que hoy aprueban el uso de ese poder contra Venezuela?”, comentó

Un debate recurrente

No es primera vez que Venezuela es mencionada. En el marco de los Globos de Oro. En 2014, cuando el actor Jared Leto ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel en el largometraje Dallas Buyers Club (El Club de los Desahuciados en Latinoamérica), dio un espaldarazo a todos los jóvenes que participaron en las protestas de ese año, que fueron víctimas de una represión por parte del Estado que hoy es investigada en la Corte Penal Internacional.

Posteriormente, en su discurso para recoger el Oscar de la academia ese mismo año, dedicó el galardón a todos los “soñadores” de Venezuela y Ucrania que luchaban por sus derechos. “Estamos aquí para honrar su lucha”, dijo.

De acuerdo a un estudio de The Hollywood Reporter/Morning Consult hecho en 2023, el 47% de los estadounidenses no creen que las voces de las estrellas sean efectivas para alterar la opinión pública.

Precisamente desde ese año, ya no es la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood quien corre a cargo de la organización de los premios, sino una corporación de beneficio público sin fines de lucro, llamada Dick Clark Productions.

¿Qué han dicho otras figuras?

Varios artistas venezolanos que viven fuera del país se pronunciaron en torno a la situación en Venezuela, de luego que fuerzas militares estadounidenses trasladaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a una cárcel en Nueva York.

Figuras de actual relevancia internacional como Danny Ocean, Elena Rose y Lele Pons fijaron posición.

Ocean, quien actuó el pasado mes de diciembre en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, se ha referido en un par de oportunidades a lo que acontece en el país durante este convulso enero de 2026. En un post el pasado 7 de enero, expresó: “Por más miedo y silencio que nos quieran imponer, ¡que la luz en nuestros corazones brille más que nunca! (…) “Tengo la FE demasiada en ALTA, y nadie ni nada me la va a bajar. Que hablen, que debatan, el verdadero plan viene del Universo”.

Por su parte, Elena Rose se refirió a los hechos el propio 3 de enero, pidiendo mucha oración por el país y retomando una expresión utilizada por la opositora María Corina Machado: “Esto también es una guerra espiritual”.

La influencer Lele Pons compartió mensajes de otros artistas en apoyo a los venezolanos, mientras que otros, como “La Divaza”, mostraron sin tapujos su entusiasmo en redes sociales.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén”, publicó el cantante Ricardo Montaner en una historia de Instagram.

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están dentro de Venezuela, estamos rezando por ustedes y acompañándolos en la distancia. Dios no abandona a la gente buena y Venezuela está llena de gente buena”, escribió en la misma red social, el también cantautor residenciado en España, Carlos Baute.

La actriz venezolana en Argentina, Catherine Fulop, opinó que la detención de Maduro era “un paso hacia la libertad” y también lanzó una frase que generó polémica: “Dame una Venezuela libre y el petróleo se los regalo”..

“Las heridas silenciosas, los caminos que tuvieron que tomar lejos de casa para sobrevivir, crecer y reinventarse. Una generación entera que volvió a empezar en otras tierras y con trabajo y dignidad, ayudó también a hacer crecer a otros países. Hoy desde lo más profundo, deseo que el renacer sea el que te mereces”, escribió la cantante panameña, Erika Ender.

“Mis oraciones, mente y corazón en Venezuela. Dios cuide nuestro país”, sentenció la actriz colombiana, Natasha Klauss.

Otros artistas como la mexicana Gloria Trevi y la cantante de salsa La India optaron por una postura de solidaridad con el pueblo, pidiendo “tranquilidad y unidad”, sin celebrar explícitamente el operativo militar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.