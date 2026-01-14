“No son números”: Clippve exige al gobierno lista verificable de presos políticos y excarcelados

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alzó la voz este miércoles 14 de enero para denunciar lo que consideran una “manipulación informativa” por parte del Estado venezolano. Tras las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien anunció la ejecución de 400 excarcelaciones desde diciembre, el Comité advirtió que, hasta la fecha, la realidad en las puertas de las cárceles es muy distinta.

El comité asegura que, tras el anuncio realizado originalmente el pasado 8 de enero por el gobierno, la organización solo ha podido verificar 83 excarcelaciones hasta la mañana de este miércoles, en un contexto donde existen 1345 casos documentados en espera de libertad y más de 100 nuevos casos recibidos recientemente.

“El Clippve rechaza que la justicia se reduzca a una competencia de cifras. Quienes permanecen injustamente privados de libertad no son números: son seres humanos con nombres, rostros y familias que enfrentan cotidianamente el dolor de la ausencia”, sentenció el Comité en su comunicado.

Consideran que la discrepancia entre los anuncios oficiales y la verificación en campo responde al incumplimiento del Estado en garantizar el acceso a la información pública y veraz. En este sentido, la organización fue tajante: mientras no exista una lista pública y verificable, “cualquier cifra anunciada continuará siendo propaganda, no rendición de cuentas”.

El Comité exigió al Estado cumplir con tres puntos fundamentales:

La lista completa de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

de las personas privadas de libertad por motivos políticos. La identificación detallada de los excarcelados, incluyendo fecha, centro de reclusión y condiciones de libertad.

de los excarcelados, incluyendo fecha, centro de reclusión y condiciones de libertad. El estatus jurídico actualizado de cada caso.

Respaldo a las ONG

El comunicado también rechazó las descalificaciones emitidas desde el poder legislativo contra organizaciones como Foro Penal, acciones que denunciaron, perpetúan una “lógica represiva” que no contribuye a la paz nacional y que busca entorpecer la labor de defensa de los derechos humanos en un país bajo “profunda conmoción”.

“Los presos políticos representan una herida abierta en el cuerpo de la nación”, concluye el texto, reafirmando que la opacidad institucional solo prolonga el sufrimiento de las familias y fomenta prácticas clandestinas en los procesos de liberación.

16 periodistas excarcelados

En la jornada del 14 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación de al menos 16 periodistas y trabajadores de la prensa.

En la lista se encuentran: Ramón Centeno 2 -el periodista con más tiempo detenido-, Víctor Ugas 3, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Carlos Marcano, Rafael García Márvez , Gabriel González, Ronald Carreño, Julio Balza, Nakary Ramos y su esposo, Gianni González, Luis López, Carlos Julio Rojas, Nicmer Evans, Carlos Lesma y Mario Chávez Cohen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.