16 de 24 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados este #14ene

La mañana de este miércoles, 14 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que 16 de 24 periodistas y trabajadores de la prensa que integraban la lista de presos políticos del país fueron excarcelados.

Según información del ente gremial, los excarcelados del gremio son: Roland Carreño, Nakary Ramos Mena, Carlos Raúl Rojas, Julio Balza, Carlos Marcano, Víctor Ugas, Luis López, Ramón Centeno, Rafael García Márvez, Roland Carreño y Leandro Palmar, y los trabajadores de la prensa Nicmer Evans, Belices Cubillán, Gianni González y Mario Chávez.

¿Quiénes son los periodistas liberados?

La página web del SNTP documentó que las detenciones de los 24 periodista y trabajadores de la prensa “no responden a hechos delictivos comprobados, sino al ejercicio del periodismo independiente y a la difusión de opiniones críticas”.

El sindicato afirmó que, en la mayoría de los casos, se les ha imputado delitos como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir, sin respeto al debido proceso ni acceso a la defensa.

A continuación, un breve perfil de los comunicadores liberados y los que aún siguen detenidos:

Ramón Centeno, ex reportero de Últimas Noticias. Fue detenido el 2 de febrero de 2022 cuando investigaba un caso de corrupción. Lo acusaron de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Entre los comunicadores, era el preso político más antiguo.

Carlos Julio Rojas. Detenido el 15 de abril de 2024 por encapuchados en las inmediaciones de su residencia en La Candelaria. Está acusado de ser parte e instigar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Esta fue su segunda reclusión, ya que en 2017 también fue detenido durante una de las protestas antigubernamentales de ese año y recluido durante 49 días en la Cárcel Militar de Ramo Verde.

Luis López. Detenido en La Guaira el 14 de junio de 2024, mientras se dirigía a cubrir una actividad política. Fue imputado por lo delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Gabriel González: Detenido desde el 17 de junio de 2024. Formó parte del equipo de prensa de María Corina Machado. Lo imputaron por los delitos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.

Roland Carreño: Uno de los periodistas más castigados por el chavismo. Fue arrestado por segunda vez el 2 de agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales. En octubre de 2020 fue detenido y se inició su primer largo período de prisión política: estuvo tras las rejas casi tres años, cumpliendo casi la mayor parte de su privación de libertad en El Helicoide.

Víctor Ugas: Detenido desde el 18 de agosto de 2024 tras una confrontación con un influencer. Fue imputado por los delitos de incitación al odio y lesiones leves.

Julio Balza: Reportero gráfico del equipo de María Corina Machado encarcelado desde el 9 de enero de 2025. Fue detenido al salir de una concentración opositora.

Leandro Palmar y Belices Cubillán: Periodista y camarógrafo detenidos el 9 de enero de 2025 durante una protesta en Maracaibo. Se les imputaron delitos de incitación al odio y alteración del orden público.

Nakary Ramos y Gianni González: Periodista y camarógrafo de Impacto Venezuela. Ambos fueron imputados por los delitos de instigación al odio y difusión de noticias falsas, por simplemente publicar un reportaje en Impacto Venezuela que indagaba en el incremento de la seguridad ciudadana.

Carlos Marcano: Al periodista y profesor universitario el gobierno lo señaló de estar supuestamente vinculado a una conspiración para sabotear las elecciones regionales y parlamentarias del chavismo.

Nicmer Evans: Detenido desde el 13 de diciembre de 2025 cuando funcionarios del Sebin lo buscaron en su casa, en Caracas, para que se sometiera a un interrogatorio del que no volvió. En 2020, Evans estuvo también privado de libertad durante 50 días en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas.

Rafael García Márvez: Periodista, presidente de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo y articulista de El Carabobeño, fue detenido en julio de 2025. Durante su cautiverio estuvo bajo custodia en sedes de inteligencia y finalmente en el centro penitenciario Tocorón. Se le vincularon presuntos actos de corrupción y otros delitos de naturaleza política, comunes en las detenciones de ese periodo contra figuras públicas.

Mario Chávez Cohen : Periodista y activista. Fue arrestado el 6 de mayo de 2025 en su residencia en Valencia por funcionarios del Sebin. En el operativo también fue retenida brevemente su madre. Permaneció recluido inicialmente en la sede del Sebin en Valencia y posteriormente trasladado a Caracas.

Carlos Lesma : Locutor y director de la emisora “Señal 94.9” en Nueva Esparta, además de fotógrafo deportivo. Tras su detención por parte de organismos de seguridad del Estado el 9 de octubre de 2025, su ubicación exacta fue mantenida bajo reserva durante semanas, denunciado como una “desaparición forzada” por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Se le imputaron delitos de traición a la patria e incitación al odio tras haber publicado un mensaje en Instagram referente a la presencia de buques estadounidenses en el Caribe.

Faltan 8

Con las liberaciones confirmadas el día de hoy, todavía sigue como prisioneros políticos ocho periodistas y trabajadores de la prensa, de los cuales no se tiene ninguna información. Ellos son:

Jonathan Carrillo: Estudiante y tesista de Comunicación Social detenido el 20 de julio de 2022 por los supuestos delitos de por los delitos de migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir.

Deivis Correa: El influencer fue detenido el 31 de julio de 2025 y acusado de seis delitos, entre ellos terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y asociación extranjera.

Ángel Godoy: Redactor de Punto de Corte y líder del Movimiento Democracia e Inclusión fue interceptado por sujetos encapuchados cerca de su vivienda.

Rory Branker: Editor en La Patilla y detenidos desde el 20 de febrero de 2025. Desde su detención, su caso se encuentra en un limbo jurídico.

Juan Francisco Alvarado: Estudiante de periodismo acusado de incitación al odio por diversas publicaciones en redes sociales. Está detenidos desde el 20 de marzo de 2025.

Juan Pablo Guanipa: Comunicador social y político. Está desaparecido desde su detención el 23 de mayo de 2025.

Omario Castellanos: Detenido desde el 16 de octubre de 2025 junto a su hermano José Castellanos. Se les acusa de terrorismo.

Yorbín García: Detenido el 18 de octubre de 2025 en Isnotú, estado Trujillo. Lo acusaron de los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



