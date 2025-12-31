Petro afirma que EE.UU. bombardeó una fábrica de droga en Maracaibo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Estados Unidos atacó una fábrica en Maracaibo, supuestamente involucrada en actividades del narcotráfico.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”, señaló Petro en la red social X, sin identificar la supuesta fábrica ni ofrecer ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.

Petro también aseguró que las actividades de narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo insurgente guerrillero colombiano, están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis.



Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

Abordó el rol de la guerrilla en el narcotráfico, especialmente en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia. En su mensaje, el presidente acusó al grupo armado ilegal de estar involucrado en la producción de cocaína y en el control de territorios clave para el narcotráfico, pero sugirió que el ELN estaba jugando un papel en la expansión del narcotráfico hacia Venezuela.

“El ELN está permitiendo, con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, escribió.

Pese a que el mandatario colombiano no mencionó explícitamente a la fábrica involucrada en los rumores, su mensaje parecía estar dirigido, en parte, a la polémica que provocó un incendio ocurrido el 24 de diciembre en un almacén en la ciudad venezolana.

Al parecer, el presidente Petro se refirió a los comentarios que circulaban en redes sociales acerca de un bombardeo que habría ocurrido en Maracaibo, lo cual fue rápidamente desmentido por la empresa local Primazol, dedicada a la importación de materias primas.

En varios comunicados emitidos desde ese día del incendio, la compañía negó las especulaciones, al explicar que el incidente fue una quema ocurrida a las 12: 00 a. m. en uno de sus almacenes debido a un problema eléctrico en el cableado.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales”, declaró uno de los comunicados de la empresa. Las especulaciones sobre un bombardeo comenzaron a circular luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara que había ocurrido un bombardeo en Venezuela; sin embargo, el jefe de Estado posteriormente aclaró que el ataque tuvo lugar en un puerto venezolano, y no en la ciudad de Maracaibo.

Cuestionamientos a ataques marítimos

Así, además de la situación en el Catatumbo, Petro se refirió a los ataques realizados por Estados Unidos a lanchas en el mar Caribe, acusadas de traficar con drogas. Según el presidente colombiano, en su extenso mensaje de X, las embarcaciones atacadas por misiles por el Comando Sur de Estados Unidos no transportaban cocaína, sino cannabis.

Petro insistió en que la cocaína que sale de las costas de Colombia y Venezuela no se transporta en lanchas, sino que se envía en submarinos o contenedores.

“La cocaína que sale por esas costas está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”, escribió Petro en sus redes sociales. Este comentario parece ser una crítica directa a la política estadounidense en la región, que se centró en la interceptación de lanchas sospechosas sin distinción de la naturaleza de las sustancias transportadas.

