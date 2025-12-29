Trump dice que destruyó supuesta planta de drogas en víspera de Navidad

En el podcast The Cats & Cosby Show, de la emisora WABC de Nueva York conducido por Rita Cosby y el empresario John Catsimatidis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno destruyó una “gran instalación” en el marco del operativo contra el narcotráfico vinculado a Venezuela que desplegó desde el pasado mes de agosto en el Caribe.

Al ser interrogado por los entrevistadores sobre la Operación Lanza del Sur, que ha incluido ataques a narcolanchas y más recientemente, la incautación de buques petroleros, Trump comentó sobre el supuesto hecho: “Tienen una planta enorme. Un edificio desde donde salen los barcos. Hace dos noches les dimos un duro golpe”, reveló Trump, sin precisar mayores detalles sobre la ubicación de la supuesta planta.

Trump afirmó además que el tráfico de drogas por mar cayó “97,2 %” tras la intensificación de las operaciones en el Mar Caribe. “Cada vez que elimino un bote, salvamos 25 000 vidas estadounidenses”, sostuvo.

Por lo pronto, no hay confirmación oficial del hecho. Las autoridades venezolanas no han hecho mención a una situación de este tipo dentro del país. Mientras que funcionarios de Estados Unidos señalaron a The New York Times que Trump se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela que fue desmantelada durante el ataque en cuestión, sin ofrecer mayores detalles. Fuentes militares, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca se negaron a hacer comentarios, aseguraron.

De confirmarse que este ataque ocurrió en Venezuela, sería el primero de Estados Unidos dentro del territorio. En declaraciones previas, Trump había intensificado su retórica al asegurar que Estados Unidos se encuentra en la antesala de una nueva fase militar. Durante el mes de diciembre, advirtió que en distintas ocasiones que los ataques terrestres contra objetivos específicos del narcotráfico y grupos como el “Cártel de los Soles” comenzarían “muy pronto”.

A esto se sumó la orden de “bloqueo total” contra petroleros sancionados vinculados a Venezuela, emitida a mediados de diciembre. Hasta la fecha, la campaña militar estadounidense de 2025, denominada en algunos sectores como Operación Lanza del Sur, ha resultado en la destrucción de decenas de embarcaciones y más de un centenar de bajas entre presuntos narcotraficantes.

El régimen de Maduro ha respondido calificando estas acciones como una violación a la soberanía nacional y una táctica para forzar un cambio de gobierno mediante la asfixia económica y militar.

