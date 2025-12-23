ONU exigió libertad inmediata para el teniente Franklin Caldera

La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó libertad inmediata, medidas de reparación e indemnización para el primer teniente del Ejército Franklin Caldera Martínez, quien está cerca de cumplir cinco años en la cárcel.

“La privación de libertad del militar es arbitraria y contraria al derecho internacional, por lo que exigimos al Estado venezolano su liberación inmediata, así como la concesión de indemnización y otras medidas de reparación”, dijo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

De acuerdo a la ONU, Caldera Martínez fue víctima de desaparición forzada, tortura, violaciones graves al debido proceso y discriminación por motivos de opinión política.

Aunado a eso, la detención violó la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Esta decisión de las Naciones Unidas constituye una certificación clara e inequívoca de que mi hijo es un preso político. No se trata de una opinión, sino de una determinación jurídica internacional que reconoce que fue detenido arbitrariamente, torturado y perseguido por razones políticas. El Estado venezolano tiene ahora la obligación de reconocer esa condición, ponerlo en libertad de manera inmediata y reparar integralmente los daños físicos, psicológicos y familiares que ha causado”, manifestó Franklin Caldera, padre del militar y presidente de la Fundación Familia SOS Libertad.

La ONU solicitó al Estado venezolano investigar de manera exhaustiva e independiente las violaciones cometidas y a sancionar a los responsables.

Asimismo, pidió al gobierno de Maduro que informe, en un plazo de seis meses, sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus recomendaciones, incluida la liberación del militar y la adopción de garantías de no repetición.

Caldera Martínez fue detenido el pasado 11 de febrero de 2021, luego de haber sido traído a Venezuela por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acompañados de supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encontraban en Cúcuta.

Al militar se le acusa de delitos de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, conspiración y sustracción de armas.

Además se le vincula a las operaciones Gedeón y Aurora, por lo que enfrenta un doble juicio

Actualmente Caldera Martínez permanece recluido en Fuerte Tiuna y previamente estuvo en la Dgcim y en Ramo Verde.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.