El Mañanero del 16 de diciembre: PDVSA dice que fue víctima de un ciberataque y responsabilizó a Estados Unidos

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 16 de diciembre

El primer sorbo

Este lunes, 15 de diciembre, la estatal PDVSA afirmó haber sido víctima de un ciberataque y responsabilizó a Estados Unidos, según comunicados oficiales. La empresa aseguró, a través de un comunicado, que sus operaciones no se vieron afectadas al tiempo que el ataque habría sido “orquestado por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas”.

Recién salido del horno: otras noticias

Más de 1000 familias esperan libertad de los presos políticos esta Navidad

“Contaremos con su apoyo para la transición”: EGU y Machado felicitan a Kast por su triunfo en Chile

Provea: Dos dirigentes sindicales siguen en desaparición forzada desde finales de noviembre

Medio noruego revela que Machado sufrió fractura vertebral al salir de Venezuela

Detuvieron a otro activista de Vente Venezuela



Dólar/Euro BCV

La perla del día

Lo que rompe en redes

La abogada Mary Carmen Goicetti informó que la vida de Villca Fernández corre peligro si es deportado desde los EEUU a un tercer país.

URGENTE ayúdame a difundir La LIBERTAD y la VIDA de @VillcaFDEZ23 corre peligro si es deportado desde los EEUU a un 3 país.



El 27 de enero de 2016, fue señalado por Diosdado Cabello como parte de una conspiración para desestabilizar la seguridad de la nación en su programa de… pic.twitter.com/Wp5czFansf — Mary Carmen Goicetti (@marygoicetty) December 15, 2025

Azuquita pa’l café

Llega la lluvia y una cámara capta a un perro que busca su cama mientras su dueño recoge la ropa del tendedero.

🔴 | Llega la lluvia y una cámara capta a un perro que busca su cama mientras su dueño recoge la ropa del tendedero. pic.twitter.com/smSCuCrPYP — News Day Mundo (@NewsDayMundo) December 15, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Plano Secuencia Cine (plano_secuencia_cine) te recomienda A Sudden Case of Christmas o Una Navidad Inesperada es una 🎞 cinta de 2024, cuyo reparto lo completan el otrora 🐧 Pingüino de Batman, la eterna Carrie de Cuatro Bodas y Un ⚰️ Funeral, Andie MacDowell, el hondureño José Zúñiga, la modelo italiana Valeria Cavalli y el actor y cantante irlandés, Adrian Dunbar.

Una Navidad Inesperada es la versión americana del largometraje italiano de 2022, Improvissamente Natale, disponible en Amazon Prime Video.