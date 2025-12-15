Medio noruego revela que Machado sufrió fractura vertebral al salir de Venezuela

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue diagnosticada con una fractura vertebral tras su dramática huida de Venezuela, según confirmaron médicos en Oslo



La lesión fue detectada después de su llegada a Noruega y se atribuye a las “extremas condiciones físicas que enfrentó durante el viaje”, reveló en una publicación este 15 de diciembre el medio noruego Aftenposten. La lesión de Machado, aseguran, se habría producido durante el trayecto en una pequeña embarcación pesquera con la que cruzó el mar Caribe desde Venezuela



El viaje, que tuvo lugar la semana pasada, duró cinco horas y se desarrolló “en condiciones meteorológicas muy adversas”, caracterizadas por fuertes vientos y oleaje elevado, reseñaron.

La líder opositora llegó a Oslo en la madrugada del jueves pasado, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el Premio Nobel de la paz. Posteriormente, fue evaluada en el Hospital Universitario de Ullevål, en la capital noruega, donde se confirmó la fractura vertebral y otras lesiones.

Un plan de meses para escapar

El medio de comunicación de gran repercusión en Noruega aseguró que la fuga de Machado, quien vivía en la clandestinidad en Venezuela ante el riesgo de ser detenida por el régimen , fue el resultado de una planificación de aproximadamente dos meses.

Indicaron -en información que coincide con otros medios estadounidenses que revelaron estos datos-que Machado logró escapar, tuvo que disfrazarse y atravesar diez puestos de control militar desde su escondite en un suburbio de Caracas hasta llegar a la costa. Desde allí, cruzó el mar hasta Curazao en la embarcación.

La dificultad del viaje, en el que se cree que se lesionó la columna, le impidió llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz el pasado miércoles.

Retorno político a la vista

Aftenposten precisó que la fractura ha motivado que Machado prolongue su estancia en Noruega mientras espera las recomendaciones médicas para el tratamiento. No obstante, una fuente cercana informó a ese medio que la lesión no impedirá su regreso a Venezuela en el futuro.

“Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática”, sostuvo.

A pesar de la lesión de espalda, Machado ha mantenido su agenda de actividades, incluyendo una visita al Parlamento noruego (Storting) el jueves.







*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.