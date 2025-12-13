María Corina Machado exigió liberación de Narges Mohammadi

La ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió la libertad inmediata e incondicional de la activista Narges Mohammadi, galardonada como ella en 2023 y quien fue detenida junto a otros activistas por las autoridades de Irán.

“Hacemos un llamado a la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos”, señaló la exdiputada en una publicación en X.

La líder opositora exigió igualmente presión diplomática coordinada y consecuencias específicas contra los responsables de encarcelamientos y de violencia contra la vida cívica y pacífica.

“El nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en un escudo para innumerables iraníes a quienes se les ha dicho que vivan en silencio. La República Islámica entiende lo que las dictaduras siempre entienden: una voz valiente, una vez escuchada, no puede ignorarse. Por eso atacan en público”, añadió.

El viernes pasado, las autoridades de Irán confirmaron la detención de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, junto con otros activistas, durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto recientemente en su oficina.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma permanente salir del país y no le emitieron su pasaporte.

El Comité Noruego del Nobel instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y liberarla cuantos antes

El Comité señaló que la detención de Mohammadi se produjo justo al momento de otorgar a Machado su premio, galardón que fue recogido el día de la ceremonia por su hija Ana Corina Sosa de 34 años, en vista que la líder de Vente Venezuela se encontraba en situación de clandestinidad desde hace 16 meses.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.