Más de 1000 familias esperan libertad de los presos políticos esta Navidad

Este domingo, 14 de diciembre, familiares de los presos por motivos políticos protestaron en Caracas para exigir su liberación.

Desde la Plaza Bolívar de Chacao, familiares y amigos levantaron la Mesa de los que Esperan, una mesa navideña simbólica con los nombres de quienes hoy permanecen injustamente privados de libertad y cuyas familias aguardan su regreso a casa.

“Es una mesa que representa a madres, padres, hijos, esposas y abuelos que esperan que la injusticia termine para volver a compartir la calidez del hogar, la cena de Nochebuena y el abrazo que tanto falta. Cada plato vacío recuerda a una persona ausente y a una familia que resiste con esperanza”, se lee en un mensaje publicado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

El comité aseguró que para las familias que tienen un familiar tras las rejas “la Navidad no será completa. La alegría se suspende, el silencio pesa y la espera se vuelve cotidiana”.

«Estamos exigiendo una Navidad sin presos políticos porque la Navidad representa la esperanza, representa la unidad familiar y representa la alegría», exclamó Diego Casanova, uno de los voceros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.



El Clipvve y los familiares de los presos políticos insistieron en que “seguirán luchando hasta que todos los presos políticos vuelvan a casa, y ninguna familia tenga que enfrentar otra Navidad marcada por la ausencia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

