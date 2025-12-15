El Mañanero del 12 de diciembre: Detuvieron a periodista Nicmer Evans

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 16 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Este sábado 13 de diciembre una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevó detenido al politólogo y comunicador social, Nicmer Evans.

“Esperemos a ver cuáles son las consecuencias, ya había habido algunas advertencias de esto. Voy a dar la cara, no tengo nada que temer, la libertad de expresión es así y quienes la defendemos estamos permanentemente dispuestos a dar la cara, mi familia estará informando cualquier cosa que pase en este sentido, muchísimas gracias”, dijo Evans.

Recién salido del horno: otras noticias

Se acaba el año y aún quedan cinco adolescentes detenidos por motivos políticos



María Corina Machado exigió liberación de Narges Mohammadi



Trump: “No son ataques terrestres contra gente, son contra personas horribles que trafican droga”



La perla del día

“El día de ayer en horas de la tarde, funcionarios del Sebin se llevaron a mi padre a una supuesta entrevista y hasta ahora no sabemos nada de su paradero”, Nicmery Evans

Lo que rompe en redes

Bravos sigue liderando la tabla de clasificación con record de 27-20. Los de la isla se impusieron a Tiburones, por su parte Leones y Magallanes ganaron en el camino, finalmente Caribes dejó en el terreno a Tigres.

Azuquita pa’l café

Dirigentes sindicales José Elias Torres y William Lizardo, siguen en situación de desaparición forzada luego de su detención arbitraria ocurrida los días 28 y 29 de noviembre.

La ñapa (recomendamos…)