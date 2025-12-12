María Corina Machado tendrá una calle en España

La premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid, según anunció este viernes el Ayuntamiento de esa ciudad.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, afirmó que la vía pública elegida está situada entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Orlando, cerca al parque de La Paz y al eje de la solidaridad.

“El compromiso de Machado con los valores de paz, concordia y solidaridad merecían el reconocimiento de incorporar su nombre al callejero de la ciudad. Es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos”. ​​

La líder opositora fue galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que recibió su hija Ana Corina Sosa, debido a que esta no pudo llegar a tiempo.”Su trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos son un faro para quienes aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias”.

Para Carnero es motivo de orgullo engalanar las calles de Valladolid con el nombre de quien fuese inhabilitada por el gobierno de Maduro para aspirar a cualquier cargo público. “Esperamos que esta calle sea un espacio vivo que recuerde a generaciones futuras la importancia de la democracia, la concordia y la lucha pacífica por los derechos fundamentales”

Según el Comité Noruego del Premio Nobel, la llegada de Machado al Olimpo de la paz constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.