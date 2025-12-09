“Sus días en el poder están contados”: Trump sobre Maduro

En una entrevista difundida este 9 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los días del gobernante Nicolás Maduro en el poder “están contados”.

En una entrevista al medio Político, la periodista le preguntó hasta dónde sería capaz de llegar para desalojar a Maduro del poder. Trump insistió en que no revelaría sus estrategias.

“No quiero decirlo, pero…sus días están contados”, expresó el mandatario de EEUU.

La periodista Dasha Burns insistió en preguntarla si descartaba invasión terrestre estadounidense en Venezuela, y Trump se limitó a decir que no compartiría datos de estrategia militar “con un medio recibió 8 millones de dólares de la administración Obama para mantenerse a flote”.

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Trump sobre Maduro: "Sus días están contados". pic.twitter.com/RVhBFHp5qG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

Defiende ataques a “narcolanchas”

En otro extracto de la conversación, en el que se refería a los ataques a las embarcaciones que supuestamente trafican droga, Trump dijo: “Y también los atacaremos en tierra muy pronto”, al tiempo que defendió la detonación de las denominadas “narcolanchas”.

Admitió que algunos videos de estas acciones “no son bonitos” al observar, argumentó que cada vez que inutilizan una de estas embarcaciones, “salvan” a 25 000 estadounidenses.

La entrevistadora lo confrontó y le dijo que casi todo el fentanilo ilícito que se produce en México es con precursores químicos procedentes de China, según la DEA y que Venezuela “no era una fuente ni un país de tránsito importante de fentanilo“. Trump refutó afirmando que desde Venezuela envían “mucha droga” y que además han vaciado las cárceles para enviar a Estados Unidos “presos realmente duros, asesinos. Unos 11 888 asesinos”.

Quiere un “mejor trato” para venezolanos

La periodista Dasha Burns preguntó específicamente a Trump cuál era su objetivo en Venezuela y qué esperaba lograr con las medidas que estaba tomando. Su respuesta fue que anhela que el pueblo venezolano “reciba un buen trato”.

“Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Se portaron de maravilla conmigo. Votaron por mí con un 94%, más o menos. Es increíble. Soy dueño de un gran proyecto, Doral. Es un lugar fantástico, Doral Country Club (…) Y conocí muy bien a los venezolanos porque he sido su propietario durante mucho tiempo. Son gente increíble. La zona es muy próspera. Todos tienen éxito. Es asombroso. Dicen que si una casa está en venta más de tres días, algo anda mal. O sea, si alguien quiere vender su casa, la venden en cuestión de segundos. A la gente le encanta la zona. Y conocí bien a la gente. Son gente increíble. Y Maduro los trató fatal“, argumentó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



