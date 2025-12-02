El Mañanero del 2 de diciembre: La CPI dejó el pelero de Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 2 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Después de abrir su oficina en 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su cierre este lunes 1 de diciembre por falta de cooperación del gobierno venezolano en materia de complementariedad.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo que el cierre no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad; por el contrario, confirma con mayor claridad la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir los compromisos mínimos necesarios destinados a superar la impunidad.

Recién salido del horno: otras noticias

CTV rechaza nueva oleada de persecución contra dirigentes sindicales

Senador estadounidense: “Maduro puede irse a Rusia o a otro país”

Trump dijo que suspensión de decisiones sobre peticiones de asilo puede durar mucho tiempo



Lo que rompe en redes

Como es tradición desde hace al menos dos décadas, San Nicolás volvió a la Cota Mil como en Caracas este 1 de diciembre.

#País l 🎅🏻🎄 El tradicional Santa Claus o San Nicolás de la Cota Mil, llegó este lunes 1 de diciembre a la avenida Boyacá, para dar inició a la temporada navideña. Esta actividad representa una tradición que se ha mantenido en la ciudad con el pasar del tiempo. pic.twitter.com/15pbUhgCWZ — Notitarde (@webnotitarde) December 1, 2025

Azuquita pa’l café

El cineasta neoyorquino Woody Allen cumplió el domingo pasado 90 años. El director, señalado y rechazado por polémicas, es uno de los mayores referentes del séptimo arte por películas como Annie Hall, Manhattan, La Rosa Púrpura del Cairo, Match Point y Medianoche en París.

La ñapa (recomendamos…)

El Real Madrid empató 1-1 en su visita al Girona el pasado domingo 30 de noviembre en la 14ª jornada de la Liga española y cedió el liderato al Barcelona, que previamente ganó 3-1 al Alavés.