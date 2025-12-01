Senador estadounidense: “Maduro puede irse a Rusia o a otro país”

El senador del partido republicano en Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo que el gobierno de Donald Trump le dio la oportunidad a Nicolás Maduro de irse a Rusia o a otro país.

El miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado sostuvo que el ofrecimiento se produjo en el marco de la llamada que sostuvieron ambos gobernantes, cuya realización

“No diría que salió bien, ni mal. Fue una llamada telefónica”, se limitó a decir Trump a los periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One.

Mullin indicó que el 28 de julio de 2024 el pueblo venezolano habló claramente.

“El propio pueblo venezolano ha dicho que quiere un nuevo líder y quiere restaurar a Venezuela, quiere que el país sea como solía ser, un país muy próspero. Pero Maduro ha arruinado absolutamente a ese país”, sostuvo Mullin.

Las declaraciones del senador y el presidente republicano se produjeron luego que este último dijera el pasado sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse cerrado, originando así una serie de cancelaciones de vuelos.

El gobierno de Maduro ha respondido con la revocación de licencias aeronáuticas a las compañías que se niegan a operar en el cielo venezolano.

La administración de Trump mantiene un despliegue militar en el Caribe y el océano Pacifico y ha amenazado con empezar a llevar a cabo operaciones terrestres.

La ofensiva contra el Cartel de los Soles, organización declarada como terrorista extranjera por el Departamento de Estado, ha cobrado la vida de más de 80 presuntos traficantes de drogas que iban a bordo de alrededor de 20 “narcolanchas”, hundidas por el Comando Sur de Estados Unidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.