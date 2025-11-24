El Mañanero del 24 de noviembre: aerolíneas que mantienen operaciones y las que suspendieron sus vuelos

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes 24 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

Seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar”.

Según información difundida por AFP, Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Sin embargo, las aerolíneas Avior, Laser, Estelar, Copa (Panamá), Air Europa, Wingo y Plus Ultra mantendrán sus vuelos nacionales e internacionales en Venezuela.

Denuncian la detención de otra hermana del teniente Hernández Castillo

Padrino López: «ningún despliegue aeronaval» le quitará la independencia al país

Clippve denunció la muerte del expreso político Jonathan Rodríguez

Avior y Wingo mantendrán vuelos en Venezuela

Presidente de España propone al diálogo entre Venezuela y EEUU

Darío Estrada fue acusado de terrorismo por un dron que nunca voló



Dólar/Euro BCV

Los hijos y nieta del líder opositor, Juan Pablo Guanipa, compartieron un video en redes sociales donde exigen tener comunicación con el dirigente.

🔊 #Política | Los hijos y nieta del líder opositor, Juan Pablo Guanipa, compartieron un video en redes sociales donde exigen tener comunicación con el dirigente. Además, piden que se le brinde atención médica y que se le asigne un abogado para su defensa.



👉🏻“Nuestro papá es… pic.twitter.com/FhDiDLYOpA — El Pitazo (@ElPitazoTV) November 23, 2025

