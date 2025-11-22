Denuncian la detención de otra hermana del teniente Hernández Castillo

Este viernes, 21 de noviembre, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute, Tamara Suju, denunció el arresto de Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, hermana de Samantha Hernández, a quien también se llevaron detenida hace dos días.

Suju informó que ambas jóvenes son hermanas del primer teniente Cristian Hernández Castillo, actualmente en el exilio, y sobrinas de Henry Castillo, privado de libertad desde el 24 de enero de este año.

“Este patrón sistemático de secuestrar y judicializar a los familiares (Spippenhaft) es un método Nazi que la estructura Criminal está multiplicando en Venezuela, y que incluye abuelos, padres, hijos, sobrinos…”, señaló.

La directora del Casla Institute calificó estos actos como “crímenes de lesa humanidad”, y alertó sobre la gravedad de las detenciones, denunciando que quienes los cometen buscan proyectarse como víctimas ante la comunidad internacional.

‼️#Venezuela. Atención: la Tiranía acaba de llevarse a Aranza de los Angeles Hernádez Castillo, de 19 años, hermana de Samantha Hernández, a quien también secuestraron hace 2 días.



Detención de Samanta

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció la detención arbitraria de la adolescente Samanta Hernández Castillo (16 años), quien fue sacada de su casa en El Valle, Caracas, este miércoles 19 de noviembre por funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según reportó el Clippve a través de su cuenta en X, tres camionetas con hombres vestidos de negro irrumpieron violentamente en la vivienda, amenazaron con armas a sus abuelos —adultos mayores—, sustrajeron teléfonos y pertenencias, y se llevaron a la adolescente a un lugar desconocido.

Piden su liberación

La ONG Un Mundo Sin Mordaza exigió la liberación inmediata de Aranza y Samantha Hernández, así como garantías plenas para su integridad. “Exigimos el cese de la persecución familiar y respeto absoluto a los derechos humanos”.

“La persecución a las familias es un crimen, no un método de control”, recalcó la ONG.

