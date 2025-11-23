Clippve denunció la muerte del preso político Jonathan Rodríguez

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció la muerte del expreso político Jonathan Rodríguez, quien falleció este viernes 21 de noviembre, tras una larga batalla contra una infección pulmonar que los médicos no pudieron controlar.

Rodríguez había sido detenido el 29 de julio por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes lo acusaron de terrorismo cuando salía de una panadería en Santa Rita, estado Aragua. Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Yare, en Miranda, y luego al Centro Penitenciario de Aragua.

Tras más de seis meses privado de libertad, fue excarcelado gracias a las denuncias de su familia y organizaciones de derechos humanos, aunque debía seguir presentándose ante tribunales por cargos de terrorismo e incitación al odio, sin pruebas en su contra.

El Clippve destacó que la salud de Jonathan Rodríguez “se deterioró gravemente en prisión” y aseguró que no recibió “atención médica adecuada” y permaneció “en condiciones inhumanas”.

“Tras su liberación enfermó repetidamente; su familia agotó recursos en exámenes y medicinas, pero su estado empeoró hasta ser hospitalizado por una infección pulmonar severa. Murió una semana después”, añadió el Clippve.

Su caso ha sido señalado como ejemplo de las consecuencias de la represión poselectoral y de las deficiencias del sistema de salud en Venezuela.

“La muerte de Jonathan es también responsabilidad del terrorismo de Estado, del deterioro de los derechos humanos y del colapso del sistema de salud en Venezuela”, aseguró el Clippve.

INJUSTA MEMORIA | Jonathan Rodríguez: una vida que el Estado no protegió



Con profundo dolor extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia de Jonathan Rodríguez, quien falleció la noche del viernes 21 de noviembre, tras una larga batalla contra una infección que los… pic.twitter.com/ud8GQ0xbWn — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) November 22, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



