El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) informó que las edificaciones marcadas con etiqueta roja por los daños causados por los terremotos del 24 de junio serán sometidas a nuevas evaluaciones técnicas antes de determinar si deben ser rehabilitadas, restauradas o demolidas.



El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, explicó que la etiqueta roja no significa una demolición inmediata de la estructura, sino que activa nuevas fases de revisión por unos 3200 especialistas que están encargados de inspeccionar viviendas, escuelas y otras edificaciones afectadas por los sismos.

Agregó que una segunda y una tercera fase de evaluación de las edificaciones marcadas en rojo serán ejecutadas por brigadas intermedias y brigadas élite, integradas por patólogos estructurales con amplia trayectoria. Estas revisiones determinarán si los inmuebles pueden ser rehabilitados, restaurados o si, como última alternativa, deben ser demolidos.

Apoyo de estudiantes avanzados

Betancourt también argumentó que el CIV capacitó a estudiantes de los últimos semestres de Ingeniería y Arquitectura, además de bomberos y funcionarios de Protección Civil, para reforzar las labores de inspección y diagnóstico estructural.

Las revisiones se realizan mediante la metodología del “semáforo“, un sistema de clasificación rápida que establece el nivel de afectación de las edificaciones. La etiqueta verde corresponde a estructuras seguras y sin daños comprometedores; la amarilla identifica inmuebles con daños moderados que requieren atención, y la roja señala edificaciones con daños severos.

El CIV indicó que la mayoría de los casos evaluados hasta ahora en Distrito Capital tienen etiqueta verde. Las inspecciones continúan en sectores del municipio Sucre, como Petare, Terrazas del Ávila y Los Dos Caminos, y se prevé que el levantamiento de datos culmine a finales de julio.

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