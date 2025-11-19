Trump rechazó oferta de Maduro de renunciar en dos o tres años, según el New York Times

De acuerdo a una información publicada por el medio The New York Times, el gobierno estadounidense de Donald Trump habría rechazado una propuesta de Nicolas Maduro de renunciar luego de un periodo de dos a tres años.

Según la publicación estadounidense, el presidente Trump dio el visto bueno para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) prepare un posible “campo de batalla para acciones futuras” en Venezuela.

El artículo cita a funcionarios del gobierno de Maduro que habrían ofrecido a la administración de Trump un proceso de transición hasta 2027 o 2028, con el objetivo de llevar a cabo una renuncia ordenada.

Sin embargo, el medio expuso que la Casa Blanca consideró inaceptable una postergación de la salida del poder de Maduro.

De acuerdo con las fuentes del medio estadounidense, durante las conversaciones informales Maduro habría ofrecido a empresas norteamericanas acceso ilimitado al petróleo, un bien que según la Constitución pertenece a todos los venezolanos.

Según medios estadounidenses, Trump sostuvo la semana pasada reuniones con las principales autoridades del Pentágono para evaluar varias opciones en torno a una campaña militar en Venezuela.

Desde agosto de este año, el Comando Sur de los Estados Unidos mantiene una operación contra pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan drogas en el Caribe y el Pacifico, la cual ha cobrado la vida de más de 80 personas.

El Times además expuso que aunque Trump no ha develado su estrategia en torno a Venezuela, podrían desarrollarse algunas acciones encubiertas, estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas y de información.

Según la publicación, funcionarios cercanos a la Casa Blanca expusieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico, las cuales podrían ser atacadas bajo una orden presidencial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.