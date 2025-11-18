Trump advirtió que no descarta cualquier opción ante Venezuela

Siguiendo con su cacareado discurso de “todas las opciones están sobre la mesa”, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo este lunes 17 de noviembre en la Casa Blanca que no descarta cualquier opción ante Venezuela, incluyendo una eventual intervención militar.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, afirmó el mandatario republicano.

Trump dijo que baraja todas las alternativas, incluso sentarse a conversar con Nicolás Maduro en algún momento.

El presidente estadounidense indicó que Maduro no ha sido bueno con Estados Unidos, pero “en algún momento, hablaré con él”.

Trump no respondió directamente a la pregunta de si acepta que el régimen chavista permanezca en el poder bajo ciertas condiciones.

“Maduro ha provocado un daño tremendo a nuestro país”, se limitó a decir.

El mandatario reiteró su tesis de que el gobierno chavista ha promovido la llegada a Estados Unidos de individuos considerados peligrosos.

“Ellos enviaron a cientos de miles de personas a nuestro país desde las prisiones”, sostuvo Trump.

De acuerdo a Trump y sus acólitos republicanos, algunos venezolanos que cruzaron la frontera pertenecen a bandas delictivas como el Tren de Aragua, organización categorizada por varios países como banda criminal transnacional.

“No simpatizo con quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo de Venezuela. Pero lo que le han hecho a este país, lo que Biden (Joe) y los demócratas le han hecho a este país nunca, nunca podrá olvidarse”.

Las declaraciones de Trump surgen en un contexto de tensión entre ambos países, con despliegues militares en el Caribe y el Pacífico y reiteradas acusaciones de Washington contra Maduro por su impacto en la migración, el narcotráfico y el crimen transnacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.